Sulz: Kleiner Ort mit großem Museum

Die erste urkundliche Erwähnung von Obersulz datiert auf das Jahr 1125, damals althochdeutsch „Sulze“. Schon vier Jahre später wurde der Ort zur Marktgemeinde erhoben. „Niedersulz“ geht auf das Ende des 12. Jahrhunderts zurück. Einige Jahre später kommt „Ertprust“ heute Erdpreß in der Geschichtsschreibung vor und mit „Nehcsendorfe“ wird Nexing um 1108 in einer Urkunde des Stiftes Heiligenkreuz genannt. Seit 1972 sind alle vier Gemeinden unter dem Namen Marktgemeinde Sulz im Weinviertel bekannt.

Niedersulz ist heute weithin bekannt durch das Museumsdorf. 1979 begann Josef Geissler mit der Errichtung des ersten Gebäudes, eines Weinviertler Streckhofs. Geissler baute den an seinem ursprünglichen Standort vom Abbruch bedrohten Hof originalgetreu wieder auf. Haus um Haus folgten und die Anlage wuchs mit mehr als 75 Häusern zur heutigen Form.

2008 wurden „Dorf“ und Sammlung in eine gemeinnützige Stiftung eingebracht, die durch eine Tochtergesellschaft der Kultur.Region.Niederösterreich geführt wird. Das weithin sichtbare Besucherzentrum kam dazu, ebenso wie eine Anzuchtgärtnerei oder auch die Rekonstruktion eines Schulgartens nach alten Plänen.

Der Pfarrhof in Niedersulz, einst Herrenhaus der Herrschaft Niedersulz, beherbergt heute die umfangreiche Sakralsammlung von Josef Geissler. Das altehrwürdige Haus ist eng mit dem Schicksal von Pater Rudolf Frank verbunden. Er wurde am 17. April 1945 von russischen Besatzern ermordet, als er den Frauen des Ortes Zuflucht gewährte. Viele Jahre später gewährte Pfarrer Monsignore Josef Koch Flüchtlingen aus Bosnien Aufnahme. 2011 begann Geissler, das verwahrloste Gebäude zu sanieren.

Muschelberg als verstecktes Kleinod

Ein eher verstecktes Kleinod ist der Muschelberg in Nexing. Die an die 13 Millionen Jahre alte Ansammlung von Muscheln aus dem Sarmatium ist Geologen in aller Welt bekannt. Einen Teil des auch wegen der für die Region untypischen felsigen Landschaft auch „Nexinger Schweiz“ genannten Geländes wurde unter Schutz gestellt und ist gegen Voranmeldung zu besichtigen. Die ab 1967 angelegten ausgedehnten Teichanlagen sind heute ein Paradies für Fischer und Erholungssuchende.

Die Kirche in Erdpreß ist einer der wenigen, die der Gemeinde gehören und nicht der Diözese. 1905 erfolgte die Grundsteinlegung. Spenden trugen einen Gutteil zu den Baukosten bei und tief in die Tasche mussten die Erdpreßer auch in den folgenden Jahrzehnten greifen, um ihr Gotteshaus mit Paramenten und Messgewänder auszustatten und die in den beiden großen Kriegen geopferten Glocken zu ersetzen. Vor der Elektrifizierung des Geläutes läutete Maria Neumayer über 50 Jahre dreimal täglich die Glocken.

In Obersulz befinden sich heute das erst modernisierte Gemeindeamt, der ebenfalls neu gebaute Kindergarten und die unter dem Ensemble von Kirche und Pfarrhof gelegene Volksschule. Ein großes Projekt ist der derzeit laufende Um- und Zubau des Schulgebäudes.

Über 50 Kapellen, Wegkreuze und Bildstöcke sind in dem Ort zu finden, das bekannteste ist wohl das Florianikreuz. Der Legende nach soll von seinem heutigen Standort aus Fürst Liechtenstein einen Brand im Ort entdeckt haben.

