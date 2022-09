Untersiebenbrunn ist allen Archäologen ein Begriff

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die erste urkundliche Erwähnung der Gemeinde datiert aus 1115. Der Name wird von den „sieben“, ein Synonym für zahlreiche Quellen des Stempfelbaches abgeleitet. Im Jahr 1340 wurde die erste Wehrkirche errichtet. 1784 wurde Untersiebenbrunn zu einer eigenen Pfarre erhoben und dem Stift Melk inkorporiert, dem sie heute noch angehört. Das Wappen erhielt die Gemeinde im Jahr 2013.

Das in der Mitte des Ortes gelegene Gemeindeamt wurde 1923 unter großer Beteiligung der Honoratioren seiner Bestimmung übergeben und beherbergte ursprünglich zusätzlich das Postamt, die Gemeindesekretär-Wohnung und Lehrerwohnzimmer sowie den Arrest im Hoftrakt. Damals galt es als schönstes Gebäude des Ortes. 2013 wurde der Innenbereich saniert, während das äußere Erscheinungsbild beibehalten wurde.

Als der Knecht Franz Petrucha an einem verschneiten Jännertag auf zwei Gräber stößt, ist weder ihm noch der Bevölkerung bewusst, welche kostbaren Grabbeigaben sich dort befanden. Eine Fibel im Wert von 100.000 Euro wurde geplündert. Erst sehr viel später wird die „Untersiebenbrunn-Gruppe“ Namensgeber in der Archäologie für Gräber dieser Art aus dem 4. und 5. Jahrhundert in West- und Mitteleuropa. Der Schatz ist heute im Kunsthistorischen Museum aufbewahrt. Ob die „Fürstin von Untersiebenbrunn“ hier gelebt hat und durchgezogen ist, bleibt im Nebel der Vergangenheit.

Chronik berichtet über Großbrand 1933

In der Feuerwehrchronik steht zu lesen: Am 14. August 1933 brannten beim Neuhof zwei Schober Getreide und 14 Joch Korn. Es wird Brandstiftung vermutet. Schon 1929 musste die Feuerwehr aus Eßling bei einem Brand aushelfen, da es zu wenig Wasser zum Löschen gab.

Nach dem Zweiten Weltkrieg sicherte Ernst Haslebner etliche Jahre mit seinem Opel Blitz die Mobilität der Wehr. Mit 45 Mann stand die Wehr 564,5 Stunden bei der Hochwasserkatastrophe in Schlosshof 1954 Tag und Nacht im Einsatz. Ein Zukunftsprojekt ist das Sonnenkraftwerk, das gemeinsam mit der eNu (Energie- und Umweltagentur) und der KEM (Klima- und Energie-Modellregion) umgesetzt wird. Auf den Dächern von sechs gemeindeeigenen Gebäuden soll Sonnenstrom (212 kWp Gesamtleistung) erzeugt werden. Die Bürger konnten sich beteiligen. Es sind bereits alle Flächen verkauft. Grüne Energie produzieren auch die teils auf Gemeindegebiet stehenden Windräder des Windparkes Marchfeld.

2019 nahm die Gemeinde, wieder an der NÖ Dorferneuerung teil. Eine Bürgerbefragung folgte, weitere Aktivitäten wurden jedoch von der Covid-Pandemie ausgebremst. Zwischenzeitlich wurde jedoch ein Radweg umgesetzt. Im Frühjahr 2022 entstand eine Baumallee. Für Lesefreudige steht schon seit Jahren eine ehrenamtlich betreute Pfarrbücherei zur Verfügung.

Eine sehr beliebte Sehenswürdigkeit ist die Cholerakapelle. 1894 errichtet und später erweitert, erinnert sie an das dreimalige Auftreten der Seuche. Die nebenan stehende Kapelle (St. Michael) ist dem hl. Michael geweiht, der als Beschützer vor allem Bösen gilt. Jährlich zu Maria Himmelfahrt finden hier Kräutersegnungen statt.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.