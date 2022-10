Velm-Götzendorf war Durchzugsort für Kriegsflüchtlinge

Eine Schenkung aus dem Jahr 1137 des Ortes Gecendorf an das Stift Klosterneuburg markiert die erste urkundliche Erwähnung. Der Ort bestand damals aus 17 Lehen und 6 Hofstätten. Ein Schloss Velm wird 1327 genannt und 1858 abgetragen. Mit 1. Jänner 1967 erfolgte der Zusammenschluss der beiden Orte zur Gemeinde Velm-Götzendorf. Die Eingemeindung 1972 nach Spannberg wurde 1990 wieder rückgängig gemacht. 1993 erhielt die Gemeinde ein Wappen verliehen.

Ein variantenreicher Bewegungspark mit angeschlossenem Spielplatz ist seit 2019 Anziehungspunkt für Kinder und Erwachsene – weit über die Gemeindegrenzen hinaus. Das Areal direkt am Sulzbach gilt als eines der größten und am besten ausgestatteten im Bezirk. Einen Spielplatz für den Kindergarten gab es ab 1976 am Areal des ehemaligen Schwimmbades am Anger. Dieses wurde 1952 mit tatkräftiger Mithilfe der Bevölkerung errichtet.

Einen Kindergarten gibt es seit 1958. Die Kleinen fanden im umgebauten ehemaligen Burschenheim ihren Platz. An derselben Stelle errichtete die Gemeinde 1993 einen Neubau. Das alte Haus stand noch bis 2014 und machte dann dem Zu- und Umbau des Kindergartens Platz.

Am Palmsonntag 1954 eröffnete das neu gebaute Kino. Es bestand etwas mehr als 20 Jahre, dann wurden die Räumlichkeiten der Waidenbacher Heimatkapelle für 99 Jahre verpachtet. An der Stelle des Kinos ist heute der Eingangsbereich und das Foyer des 2010 eröffneten Veranstaltungssaals, wo die Musiker zur Probe zusammenkommen, Konzerte spielen sowie Bälle und andere Veranstaltungen abgehalten werden. Seit einigen Jahren ist auch die Musikschule dort beheimatet.

Das Gemeindeamt dient seit 1967

Im Jahr 1967 begann man mit dem Bau des Gemeindeamtes, das noch heute seine Aufgabe erfüllt. Gleich daneben führt eine steile Treppe zur Kirche hinauf. Im selben Jahr suchte ein schweres Unwetter den Ort heim. Es gab großflächige Überschwemmungen und schwere Schäden. Der Hochwasserschutz ist nach wie vor Thema. Erst vor einigen Jahren wurde nach Abschluss der auf den neuesten Stand gebrachten Schutzmaßnahmen für den nördlichen Ortsteil ein weiteres Projekt an der Ebenthaler Straße in Angriff genommen.

Ab Ende März 1945 ziehen endlose Kolonnen von aufgebrachten Flüchtlingen durch den Ort, sie wollen in den friedlichen Westen. Deutsche Truppe sind am Rückzug, gefolgt von sowjetischen Einheiten. Fliegerangriffen fallen etliche Gebäude des Ortes zum Opfer, darunter auch das Gemeindegasthaus. Das Schankrecht hatte die Gemeinde noch bis 1962.

Ein freudiges Ereignis war die Weihe von vier neuen Glocken, drei davon für die Kirche, die vierte für die Friedhofskapelle. Sie ersetzten die 1942 aus der Pfarrkirche abgeholten Vorgänger. Dieses Risiko wollte man nicht mehr eingehen. Alle Glocken sind deswegen zinnfrei.

