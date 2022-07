Wie Auersthal vom Öl nachhaltig profitierte

Werbung

Eine Siedlungswelle aus Bayern führte um 1050 zur Gründung von Urofstal, das unter dem Namen Orolfstal 1140 in einer Schenkung an das Stift St. Pölten erstmals urkundlich erwähnt wird. Die Erhebung zum Markt erfolgte 1927 und 1963 wurde Auersthal das Gemeindewappen verliehen.

Noch unter russischer Besatzung wurde 1949 ein Zentraltanklager für Öl errichtet, ein Jahr später erfolgte die erste Ölbohrung auf Auersthaler Gebiet. Im Jahr 1959 wurde die Erdgas-Zentralstation durch Fritz Bock, den damaligen Minister für Handel und Aufbau, ihrer Bestimmung übergeben. Bereits 1959 erhielt der gesamte Ort den Anschluss an das Gasnetz. Heute werden in dieser Station rund zehn Prozent des österreichischen Verbrauches für den Weitertransport verdichtet.

Erneuerbare Energien erhielten mit sieben Windrädern im Jahr 2004 Einzug, später kamen noch zwei dazu. Am Schulgebäude wurde 2012 die erste Photovoltaikanlage in der Gemeinde errichtet. Heute sind es mit dem Gemeindeamt, dem Kindergarten, dem Wasserwerk und dem Bauhof insgesamt fünf Anlagen.

Zudem war Auersthal österreichweit die zweite Gemeinde, die E-Carsharing anbot. Schon 1927 wurde der Ort nach der Bohrung eines Tiefbrunnens durch eine zentrale Ortswasserleitung versorgt und auch in puncto Abwasserentsorgung war man mit der Einführung eines Trennsystems für den gesamten Ort Vorreiter. Zwischen 1997 und 2003 wurden die alten 3-Kammer-Absetzbecken stillgelegt und die neue Kanalanlage gebaut. Wie sich der damalige Bürgermeister Ferdinand Fürhacker erinnert, war es sehr schwierig, die Bevölkerung von der Notwendigkeit dieses Projektes zu überzeugen.

Ölkonzern brachte auch Badespaß

Die damals guten Steuereinnahmen der ansässigen OMV-Betriebe ermöglichten den Bau eines Hallenbades, auch Europabad genannt. Dieses wurde 1971 in Betrieb genommen, ehe 1976 der Ausbau erfolgte. Hohe Energiekosten und der für die Gemeinde nicht finanzierbare Renovierungsaufwand führten 2004 jedoch zur Schließung. Stattdessen kam es 2010 in diesem Areal zum Spatenstich für eine Wohnhausanlage. Zudem locken ein Motorik-Park und ein Beachvolleyball- sowie Street-Soccer-Platz heute zur sportlichen Betätigung.

Weil die Kirchenglocken aufgrund der baulichen Schallbehinderung im Oberort nicht zu hören waren, wurde der Kirchturm 1974 um 6,5 Meter erhöht. Die Witwe Anna Hofer, die beide Söhne im Zweiten Weltkrieg verloren hatte, spendete eine neue, 670 Kilogramm schwere Glocke.

Seit 2005 verwandeln sich die Presshäuser am zweiten Adventswochenende im Zuge des „Advents am Wunderberg“ in Ausstellungsflächen für Kunsthandwerk und regionale Schmankerl. Veranstalter war bis 2019 der Dorferneuerungsverein, ehe die Covid-Pandemie dem ein Ende bereitete.

Fixpunkt im September am Wunderberg sind die Erstlesungen der Wahl-Auersthalerin Eva Rossmann. Im August finden sich hingegen Jugendliche und Junggebliebene bereits seit mehr als 30 Jahren zum Wald- und Wiesenfest in der alten Schottergrube ein.

