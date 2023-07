FF Jedenspeigen feierte Jubiläum im Schlosshof

Jedenspeigens Feuerwehr-Kommandant Otto Schultes und seine Mannen luden zum großen Fest, denn immerhin galt es das 125-jährige Bestehen der Feuerwehr zu feiern.

Schultes begrüßte eine große Gästeschar aus Politik und aus den Reihen der Feuerwehren im Bezirk. Alle stellten sich gern als Gratulanten ein. Die Festmesse zelebrierte Pfarrer Eugeniusz Kowalczyk. Kommandant Schultes hob in seiner Festansprache besonders die Leistung der örtlichen Feuerwehr, ihre Geschichte sowie die tatkräftige Zusammenarbeit der Kameraden hervor.

Bürgermeister Alfred Kridlo in diesem feierlichen Rahmen die Floriani-Plakette des NÖ Landesfeuerwehrverbandes. Feuerwehrmann Stefan Epp erhielt das NÖ Feuerwehrleistungsabzeichen in Silber, und Jungfeuerwehrmann Huth Jonas erhielt das NÖ Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze. Kommandant Otto Schultes bekam ebenfalls ein Präsent zum Geburtstag seiner Wehr: Ein signiertes Bild von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Besonders gelobt wurden jene Damen und Herren, vor allem aber die Kinder und Jugendlichen, die für die Bewirtung der Festgäste sorgten. Dass die Jugend und auch schon die Kinder so gut ins Feuerwehrwesen einbezogen werden, macht die Ortsbevölkerung besonders stolz.