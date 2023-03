Deutsch-Wagram: Florianis planen ein Mega-Fest

Zum 140. Geburtstag der Florianis ist Feiern angesagt: In einem Festzelt auf der P&R-Anlage beim Bahnhof werden von Freitag, 16. Juni, bis Sonntag, 18. Juni, einige Events über die Bühne gehen: Sechs Stunden Musikpower wird es am Freitag mit der Band „Austrotop“ und den Jungen Zillertalern (So a schöner Tag), auch „Juzis“ genannt, geben. Karten für das Konzert können bei Ö-Ticket und bei jedem Feuerwehrmitglied (Kartenpreis: ab 25 Euro) erworben werden.

Grillhenderl und Schnitzel dürfen natürlich nicht fehlen

Weiters besteht die Möglichkeit, die Karten an Sonntagvormittagen zwischen 10 und 12 Uhr direkt im Feuerwehrhaus zu kaufen. Der Samstag soll eher gemütlicher ausfallen. Ab 17 Uhr sorgen die „Edelsteiner“ für musikalische Unterhaltung. Dazu gibt es Grillhenderl und Schnitzel. Ab 21 Uhr wird die Bar eröffnet, wo man auch Hochprozentiges zu sich nehmen kann. Die Feier soll bis in den frühen Morgen dauern.

Traditionell wird am Sonntag ab 9.30 Uhr eine Festmesse mit anschließendem Festakt die dritte Runde der Feierlichkeiten einläuten. Den Ehrungen und Ansprachen folgt ein Frühschoppen mit dem Blasorchester der Musikschule. Auch hier wird für Speis und Trank gesorgt sein. Bis 15 Uhr können die Besucher das Festwochenende noch ausklingen lassen.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.