Feldtag in Weikendorf war ein großer Erfolg

Den Feldtag in Weikendorf nutzte Saatbau Linz, um ihre langjährige Expertise in den Bereichen innovative Züchtungsarbeit, Sortenberatung sowie Vermarktung und Absicherung des Erntegutes zu präsentieren. Ein großes Thema ist hier natürlicher der Klimawandel mit seinen Auswirkungen auf die die Ertragsfähigkeit von Regionen und Kulturarten. „Die Anforderungen an zukünftige Sorten, insbesondere in Bezug auf Trockenheitsverträglichkeit, Hitzestress, Standfestigkeit, Ertragspotenzial und Resistenz gegen Krankheiten steigen“, betonte Geschäftsführer Josef Fraundorfer.

Durch neue Technologien wurde die Sorten Entwicklung beschleunigt, das kommt am Ende den Landwirten zugute. Im Hinblick auf den Begutachtungsentwurf der EU-Kommission zum Umgang mit neuen Züchtungsmethoden und dem Thema der Patentierung betonte der Geschäftsführer die Notwendigkeit, die Risiken der Patentierung von Sorten im Auge zu behalten. „Als mittelständischer Züchter fordern wir, dass biologisches Material, das auch in der Natur vorkommen oder entstehen könnte, nicht patentierbar sein sollte,“ hielt dieser mit Nachdruck fest.

Fraundorfer sprach beim Feldtag einen weiteren Punkt an: Die Auswirkungen des Green Deals seien zunehmend sichtbar. Gesetzliche Vorgaben zur Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln um 50 Prozent, Düngemitteln um 20 Prozent und Flächenstilllegung um zehn Prozent schränken den Spielraum für die herkömmliche Produktion ein. „Saatbau Linz spürt die Folgen deutlich und wir arbeitet daran, Lösungen für eine nachhaltige und wirtschaftlich erfolgreiche Landwirtschaft zu finden,“ so Frauendorfer.

Das Unternehmen präsentierte auf dem Schaufeld mit rund 600 Parzellen eine umfassende Leistungsschau mit einem breiten Sortenportfolio für traditionelle und biologische Landwirte. Besondere Schwerpunkte lagen dabei auf Wintergetreide, Soja, Mais und Zwischenfrüchten. Im Rahmen dieser Sortenschau stellten sich auch einige herausragende Saatzucht Donau Genetik-Sorten dem heimischen Markt vor.

Ein Highlight des Feldtages war die gut besuchte „Saatbau Ackerdemie“, die mit einer Vielzahl von spannenden Vorträgen begeisterte. Das breite Themenspektrum umfasste zum Beispiel die teilflächenspezifische Aussaat bei Mais, den Ackerbau in trockenen Gebieten, die Resistenzzüchtung in der Zuckerrübenkultur im Kontext des Klimawandels sowie den Zwischenfruchtanbau und die Bodenstabilisierung als Maßnahmen zur Vorbereitung auf zukünftige Herausforderungen.

40 Mitaussteller bereicherten das Angebot am Feldtag

Am Stand der Saatbau Erntegut nutzten zahlreiche Landwirte die Gelegenheit, sich über aktuelle Projekte im Bereich der konventionellen und biologischen Vertragslandwirtschaft zu informieren, die vorrangig darauf abzielen, eine erhöhte Wertschöpfung für alle beteiligten Parteien zu erzielen. David Pappenreiter, Abteilungsleiter Kontrakte konventionell, betont die kontinuierliche Neuplanung des Interessenausgleichs zwischen Lebensmittelwirtschaft und Landwirten entlang der gesamten Wertschöpfungskette als notwendig.

Der Feldtag in Weikendorf bot den Besuchern ein umfangreiches Programm, welches durch 40 Mitaussteller bereichert wurde. Diese präsentierten ein hochwertiges Fachangebot im Bereich Pflanzenschutz, Düngung und Landtechnik. „Das breite Spektrum an Ausstellern sorgte dafür, dass für jeden Interessenbereich und Bedarf etwas Passendes dabei war“, ist Fraundorfer stolz. Durch die Zusammenarbeit aller wurde der Feldtag zu einer Plattform für den fachlichen Austausch und für die Präsentation von zukunftsweisenden Lösungen.