20 Jahre voller Erfolge im Weinviertel .

Das Weinviertel habe in den vergangenen zwei Jahrzehnten einen enormen Entwicklungsschub erfahren, sagt Landesrat Karl Wilfing. Toursimuslandesrat Jochen Danninger will, dass das auch in Zukunft so weiter geht. Darauf wurde im Museumsdorf Niedersulz angestoßen, wo das 20-jährige Bestehen der Weinviertel Tourismus GmbH gefeiert wurde.