Der Gänserndorfer Gemeindewald soll weiter wachsen

„Wir orientieren uns an den derzeitigen Gegebenheiten“, erzählt Gänserndorfs Förster David Leitgeb, dass zur Zeit verschiedene Baumarten im Gänserndorfer Gemeindewald getestet werden. Derzeit ist es extrem trocken und heiß. Damit sollen die Bäume gut umgehen können. Sie sollen im Winter auch Frost aushalten. „Außerdem brauchen sie ein g’scheites Wurzelsystem, weil wir viel Wind haben“, weiß Leitgeb, dass die Anforderungen nicht einfach zu erfüllen sind. Obwohl sie mit Schädlingen zu Kämpfen habe, sei die Kiefer immer noch jener Baum, der diesen Anforderungen am besten entspricht. Leitgeb ist seit 2011 bei der Stadtgemeinde angestellt, da er die Forstschule absolviert hat, „war es naheliegend, dass ich mich um den Wald kümmere“.

Sein Ziel ist es, den 248 Hektar großen Wald qualitativ verbessern. Er ist froh, dass dies bei den Menschen angekommen ist. „Früher hatten wir schon den ersten Anruf, sobald wir die Motorsäge gestartet haben“, erinnert er sich. Wie ist es jetzt? „Die Leute sehen, dass wir den Wald erhalten. Wenn wir Bäume umschneiden, dann sind das notwendige Maßnahmen“, betont der Wald-Bereichsleiter. Wird geschlägert, dann wird danach aufgeforstet. Heuer ist zum Beispiel noch das Aussetzen von Windschutzgürteln geplant.

In den Gemeindewald wird mehr investiert als lukriert

Denn das ist dem Förster, wie auch der Gemeinde ein wichtiges Anliegen: „Unsere Waldfläche wächst“, betont der zuständige Stadtrat Mathias Bratengeyer. Darüber ist Leitgeb froh: „Die Gemeinde ist auf dem richtigen Weg.“ Es werde nämlich in den Wald mehr investiert, als lukriert, obwohl „wir das Holz nicht verschenken“, betont der Förster. Mit dieser Einstellung habe die Gemeinde eine Vorreiterrolle eingenommen, das bestätige auch das positive Feedback der Bezirkshauptmannschaft.

Die positive Entwicklung habe vor etwa 40 Jahren begonnen, als sich die Stadtgemeinde erkannt hat, dass der Gemeindewald wichtig ist. „Wir leisten es uns, weil es uns der Wald wert ist“, berichtet Bratengeyer, dass es Priorität habe, den Wald zu erhalten und auch weiterzuentwickeln. Darum gibt es viele Versuche, welche Baumarten nachgepflanzt werden können. Ein eigenes Forsthaus samt Förster sei nicht selbstverständlich. „Oft wird der Wald von einem Stadtrat mitbetreut“, weiß Leitgeb. „Wir sind hier sicher eine Ausnahme“, weiß Bratengeyer.

Die Waldvermüllung nimmt zu

Neben der Waldbewirtschaftung erledigt Leitgeb noch andere Aufgaben im Gemeindewald. „Das Bewässern wird immer mehr“, spricht er die Trockenheit und Hitze an. Und: „Die Waldvermüllung wird auch immer mehr.“ Dabei geht es zum einen um den Müll, den die Spaziergänger hinterlassen. „Ich versteh‘ nicht, warum man eine volle Dose mit in den Wald nehmen kann; austrinkt und die leichtere, leere, Dose dann nicht mehr heim tragen kann, sondern im Wald wegwirft“, schüttelt er den Kopf.

Zum anderen werden Baurestmassen im Wald entsorgt. Dies ist ebenso verboten, wie seinen Grünschnitt aus dem Garten im Wald zu abzuladen. „Das verursacht massive Probleme“, weiß Stadtrat Bratengeyer. Es werde dadurch zu viel Stickstoff produziert. Außerdem verlieren die Pflanzen Samen, und Sträucher wie etwa Thujen, haben in heimischen Wäldern nichts verloren. Solche Pflanzen, die bei uns nicht heimisch sind und andere verdrängen, nennt man Neophyten. „Das sind die Gastarbeiter der Natur“, scherzt Leitgeb. Es handelt sich per Definition um jene Pflanzen, die nach 1492 durch den Menschen eingeschleppt wurden.

Das Gfrett mit den invasiven Neophyten

Hier wird unterschieden: Es gibt gute Neophyten wie Erdäpfel oder Paradeiser. „Die waren zwar bei uns nicht heimisch, funktionieren aber.“ Unter den Bäumen ist ein solcher guter Neophyt die Akazie. „Sie wächst schnell und lässt sich gut verheizen.“ Im Gegensatz dazu gibt es die invasiven Neophyten. Diese sollen aus dem Wald verschwinden. Ein Beispiel dafür ist der Götterbaum: „Er wächst überall und nimmt den guten Bäumen Licht und Nährstoffe weg“, weiß der Förster. Das Holz eigne sich nicht zum Verarbeiten, weil es zu weich sei. Weil es zudem leicht sei, habe es keinen vernünftigen Brennwert und eigne sich darum ebenso wenig als Brennholz.

Was noch zu Problemen führt: Wenn die Anrainer ihren Biomüll am Waldrand entsorgen. „Dann kommen die Ratten – und die Wildschweine“, weiß Jagdleiter Wolfgang Reng. Er beobachtet ebenfalls, wie gut sich der Gemeindewald in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat. Eine größere Umstrukturierung habe der heutige Bürgermeister René Lobner noch in seiner Zeit als Umweltstadtrat eingeleitet, erinnert sich Reng. „Das kommt auch der Jagd zugute“, ist er dankbar.

Forst und Jagd arbeiten harmonisch zusammen

„Wir sind froh, dass Forst und Jagd bei uns so gut zusammenarbeiten. Es ist ein harmonisches Miteinander“, beobachtet Mathias Bratengeyer. Das zeigt sich auch im Gespräch mit der NÖN, denn beide wünschen sich, dass die Menschen im Wald Rücksicht auf Forstwirtschaft und Wildruhezonen nehmen, „und zwar nicht per Verordnung, sondern durch gesunden Menschenverstand“, appelliert Reng.

Um Bewusstsein für den Wald und das Leben darin zu schaffen, setzt der Jagdleiter früh an, nämlich bei den Kindern. „Im Kindergarten und in der Volksschule sind sie noch sehr aufnahmefähig“, beobachtet er. Spielerisch werde ihnen bei Ausflügen zum alten Jagdhaus erklärt, warum es wichtig ist, die Population der Tier unter Kontrolle zu haben und warum es notwendig ist, Tiere zu entnehmen.

Der Abschuss sei übrigens die letzte Aufgabe der Jagd, sagt Reng. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Gänserndorfer Jagdgesellschaft 60 Stück Fallwild. Also jenes Wild, das Fahrzeugen zum Opfer fiel. „Dabei reden wir aber nur von Rehen und Wildschweinen“, so Reng. Erlegt und zu Wildbret verarbeitet wurden lediglich 20 Tiere.

Jäger rücken wöchentlich mit 6.000 Litern Wasser zu den Tränken aus

Zu beobachten ist, dass es heuer mehr Hasen und Fasane gibt. Das zeige sich an den vermehrten Wildschäden, etwa bei den Sonnenblumen, die die Hasen anknabbern, um an Flüssigkeit zu gelangen. „Für Wildschäden muss die Jagd aufkommen“, weiß Leitgeb, der selbst Jäger ist. Darum kommen an gefährdeten Stellen Vergrämungsmittel zum Einsatz. Nicht nur bei Hase und Co., sondern auch, wenn es um den Biber geht. Der ist vor allem rund um den Landschaftspark eine Störquelle. Nicht nur, dass viele Bäume ausfallen, durch den Dammbau staue sich das Wasser, das gefährde den Hochwasserschutz und bereite auch der Kläranlage Probleme.

Aufgrund der Trockenheit müssen auch die Jäger mit Wasser ausrücken: „Wir befüllen am Wochenende die Wasserstellen“, spricht Reng von etwa 6.000 Litern, die pro Woche mit Traktoren zu den Tränken geschafft werden. Leider bedienen sich nicht nur die Wildtiere an diesem Wasser. „Manche Spaziergänger lassen ihre Hunde daraus trinken.“ Der Jäger bittet darum, dies zu vermeiden. Denn war ein Hund einmal an der Tränke, trinkt das Wild dort nicht mehr, erst, wenn die Tränke von den Jägern gereinigt wurde. Der Wunsch der von Reng, Leitgeb und Bratengeyer ist klar: Wer sich im Wald aufhält und diesen als Naherholungsgebiet nutzt, sollte sich an einige, wenige Regeln halten, um respektvollen Naturgenuss zu garantieren.

Regeln des NÖ Jagdverbands für richtiges Verhalten im Wald: