„Ich sprudle vor Ideen für Gänserndorf“

„Seit genau 3.000 Tagen darf ich Bürgermeister unserer Bezirkshautstadt sein. Seither hat sich viel in Gänserndorf getan.“ Diese Zeilen postete Stadtchef René Lobner Ende Mai auf Facebook – mit einigen Eindrücken aus den Jahren seit 2015. Die NÖN traf den 45-Jährigen, um über seine Zeit als Bürgermeister, die größten Herausforderungen und Veränderungen zu sprechen.

An die konstituierende Sitzung 2015 erinnert er sich noch gut: „Es war spannend bis zum Schluss“, ging er sehr angespannt in die Sitzung. Die Stadt war bis dahin von der SPÖ geführt, nach den Gemeinderatswahlen schloss die ÖVP ein Arbeitsübereinkommen mit den Grünen und den Freiheitlichen. Ob die Abmachungen mit den beiden unterschiedlichen Parteien wirklich hielten, war eben bis zuletzt spannend. Doch sie hielten. Lobner wurde zum ÖVP-Bürgermeister gewählt. „Die Vorfreude war groß, endlich gestalten zu können. Ich hatte großen Respekt vor der Aufgabe des Bürgermeisters.“

Die Erkenntnis, dass Lokalpolitik cool ist

Und das, obwohl er eigentlich mit Politik und gar der Lokalpolitik nichts am Hut hatte. Doch schon als Jugendlicher befand er, dass zu wenig für seine Altersgruppe getan werde. Mit der JVP organisierte er dann Festln, sammelte so Geld für einen Volleyballplatz. In dieser Zeit besuchte Lobner seine erste Gemeinderatssitzung – als Zuhörer. Hier merkte er, dass es „schon cool“ sei, wenn man etwas bewegen kann. Was ihm nicht gefallen hat? „Dass ich nichts reden durfte“, schmunzelt er. Warum er sich nicht bei einer anderen Partei engagiert hat, etwa der SPÖ, die damals die Mehrheit hatte? „Der einfache Weg war nie so meins“, erzählt Lobner lachend. Er habe da jedenfalls gemerkt, dass man etwas bewegen kann, „wenn man dahinter ist und die Leute dafür begeistert“.

Und so landete er schließlich im Jahr 2000 im Gemeinderat, damals war die ÖVP noch Oppositionspartei. „Es hilft mir, dass ich in der Opposition politisch aufgewachsen bin“, ist Lobner überzeugt. So verstehe er auch die andere Seite und weiß, wie man in dieser Position agiert.

Schon Erfahrung, aber trotzdem Spundes. Geholfen hat Lobner ebenso, dass er bereits 2011 Landtagsabgeordneter geworden ist. „Ich hab' das Geschäft folglich schon gekannt.“

Dennoch gab's Situationen, die er nicht so locker einschätzte. Etwa, als es darum ging, das Bussystem in der Stadt besser zu koordinieren. Die Verkehrsplaner gaben der Idee des Busbahnhofs ihr Okay, doch der frühere Treffpunkt der Pensionisten musste dafür weichen. Vor dem Gespräch mit der SPÖ-Führung hatte Lobner im Vorfeld „größten Spundus“. Zu Unrecht, wie sich herausstellte; das Gespräch gestaltete sich als sehr konstruktiv und „jetzt haben wir eine super Lösung“, denkt er an das Haus der Generationen, in dem die älteren Gänserndorfer einen neuen Treffpunkt haben. Und: Der Busbahnhof funktioniert.

Was waren in den vergangenen 3.000 Tagen die größten Herausforderungen? „Man würde es gerne jedem recht machen. Aber das ist schier unmöglich.“ Darum habe Lobner im Laufe der Jahre sicher eine gewisse Härte entwickelt, wenn Wünsche nicht realisierbar sind. „Man muss sehen, was objektiv das Beste für die Stadt ist.“ Und hier will der Stadtchef alle Player mit im Boot wissen. „Wir sind alle gewählte Mandatare und sollten für Gänserndorf das Beste wollen.“ Er ist überzeugt, dass gute Ideen immer fruchten werden, darum ist er für jeden Vorschlag offen. Was er aber nicht mag: „,Wünsch dir was' geht nicht. Ideen müssen ausgearbeitet und die Umsetzung mit Zahlen und Daten belegt sein.“

Eine große Herausforderung sei es für ihn persönlich, Geduld zu haben. Denn diese brauche es, wenn man einen großen Masterplan step by step realisieren will. „Es ist wie SimCity, nur in der Realität“, vergleicht er mit dem Simulationsspiel. Aber: „Ich bin ein ungeduldiger Mensch“, lacht er. Darum versteht er die Bürger, dass sie manches Mal den Glauben an ein Projekt verlieren, weil sie nicht sehen, wie viel im Hintergrund geschehe.

Der Blick über den Tellerrand der Region

Ein gutes Beispiel sei hier das Inhalatorium, das heute hinter dem Gänserndorfer Rathaus steht. Die damalige Obfrau des Gänserndorfer Kneipp-Vereins, Ilse Helm, präsentierte ihren lange gehegten Wunsch bereits 2015. Lobner gefiel die Idee, ihm war aber klar, dass sie nicht von heute auf morgen umsetzbar ist.

Gut Ding braucht Weile. Als Beispiel nennt Bürgermeister René Lobner (r.) das Inhalatorium. Die Idee dazu hatte Ilse Helm (2.v.l.) schon lang, eröffnet wurde die Anlage im Vorjahr. Das freute Kneipp-Obfrau Brigitte Nemec, die sich bei der diesjährigen Enthüllung der Säule von Künstler Mandfred Bauch (l.) für die Umsetzung bei der Stadtgemeinde bedankte. Foto: Sandra Frank

Das Regionalbad ist ebenfalls ein Projekt, bei dem Geduld gefragt war. „Da haben viele gesagt: Der sperrt's zu und nie wieder auf.“ Diesen Zweiflern wollte Lobner das Gegenteil beweisen. „Es hat viel Klinkenputzen bei den anderen Gemeinden erfordert“, erinnert er sich an anfängliche Skepsis. Doch Lobner holte Gemeinden mit ins Boot, die sich finanziell beteiligten und das Projekt Realität werden ließen. „Am Ende des Tages sind wir eine Region, in der wir Lebensqualität schaffen wollen, da muss man über den Tellerrand blicken.“

Wachstum stoppen und Entwicklung vorantreiben

Überzeugt ist der Stadtchef, dass man „eine Richtung verfolgen und dabei transparent sein“ muss. Einen „Zick-zack-Kurs“ lehnt er ab und hält ihn „für ein absolutes No-go.“

Einen Schlüssel zur erfolgreichen Stadtführung sieht Lobner darin, dass das rasche Wachstum der Stadt gebremst werden musste; trotzdem war es aber wichtig, die Entwicklung der Bezirkshauptstadt voranschreiten zu lassen. Das Wachstum einzudämmen sei nötig gewesen, da die Stadt mit der Errichtung der Infrastruktur nicht mehr nachgekommen sei. Und so hat sich in den vergangenen acht Jahren in Gänserndorf viel bewegt. Der Stadtteil Gänserndorf-Süd wurde infrastrukturell ausgebaut. Volksschule und Kindergarten sowie Radwege und Nahversorger wurden errichtet. „Da habe ich so oft gehört, warum es nicht geht“, erinnert sich Lobner. Doch ihn und sein Team hat nur interessiert, wie es möglich ist.

Gute Mitarbeiter und politische Weggefährten

Generell ist er sehr dankbar, dass er immer ein gutes Team um sich hatte. „Allein geht gar nichts. Ich hatte immer gute Mitarbeiter und gute politische Weggefährten.“ Er setze die Stadträte in jenen Ressorts ein, wo sie am besten aufgehoben sind, sagt Lobner. Mit ihnen und Experten tauscht er sich aus. „Ich sprudle vor Ideen für die Stadt.“ Einige davon musste er auch fallen lassen. „Man muss die Größe haben, Visionen einmal auf Stand-by zu stellen und ernsthaft über neue Optionen nachdenken, wenn sich diese ergeben.“

Der Austausch mit den Bürgern ist dem Stadtchef bis heute wichtig. In Gesprächen mit ihnen holt er sich neue Ideen für die Stadt. Es stört ihn auch nicht, wenn sie schon früh am Morgen anrufen, wenn es ein Problem gibt: „Das zeigt mir, dass sie wissen: Der Bürgermeister hilft mir weiter. Ich nehme die vermeintlich kleinen Probleme genauso ernst wie große.“

„Nach 3.000 Tagen hab' ich einiges erlebt“, sagt der Bürgermeister. Er habe mehr Routine und Erfahrung und sei gelassener geworden. Was aber ungebrochen ist: „Meine Begeisterung, etwas zu bewirken.“