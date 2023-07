Standplatz für Gänserndorfer Flohmarkt reservieren

Die Stadtgemeinde Gänserndorf lädt am Sonntag, 3. September, zum Flohmarkt auf den Rübenplatz in der Siebenbrunner Straße - gegenüber der Feuerwehr - ein. Die Vorbereitungen sind bereits am Laufen. Jetzt sind all jene gefragt, die einen Standplatz reservieren wollen.

Der Flohmarkt findet von 8 bis 13 Uhr statt, der Verkaufsplatz ist 5x5 Meter groß, steht auf einer asphaltierten Fläche und befindet sich direkt vor dem Auto. Die Gebühr von 25 Euro ist vor Ort bar zu bezahlen. Einlass für die Verkäufer ist ab 6.30 Uhr. Die Verpflegung übernimmt die FF Gänserndorf.

Die Stadtgemeinde freut sich auf zahlreiche Verkaufsstände und ein buntes Angebot an Flohmarkt-Schätzen.