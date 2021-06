ÖVP-Bürgermeister René Lobner: „Es gilt auf jeden Fall die 3-G-Regel.“ Schindler

Im Vorjahr fand sie Corona-bedingt gar nicht statt, heuer ist sie aber wieder geplant – die traditionelle Gänserndorfer Sommerszene. So wie vor Beginn der Pandemie wird die Konzertreihe im Kulturhausgarten aber nicht über die Bühne gehen. Um genügend Abstand zwischen den Gästen zu haben, werden sich nur etwa 500 pro Abend auf dem Gelände hinter der Schmied-Villa aufhalten dürfen – und das sitzend.

ÖVP-Bürgermeister René Lobner erklärt im NÖN-Gespräch: „Es gilt auf jeden Fall die 3-G-Regel. Nur wer nachweislich getestet, geimpft oder genesen ist, darf eintreten. Außerdem muss sich jede anwesende Person registrieren.“ Anstatt der üblichen freien Spende wird diesmal vielleicht Eintrittsgeld verlangt. Lobner: „Es wird nicht viel sein, aber wir müssen schauen, dass das Ganze nicht ein komplettes finanzielles Waterloo wird.“

Schließlich müssen die Künstler bezahlt werden. Die Verträge mit diesen sind bereits fertig: „Es sind genau dieselben, die letztes Jahr auftreten hätten sollen.“ Die diesjährige Sommerszene startet am Freitag, 2. Juli, und dauert wie immer acht Wochen. Das heißt: An 16 Abenden wird gespielt. Welche Künstler auftreten werden, will der Stadtchef noch nicht verraten. Nur so viel: „Es wird ein gutes und ausgewogenes Programm sein.“

Zur Erklärung: Organisiert wird die Gänserndorfer Sommerszene nicht von der Gemeinde allein, sondern immer in Kooperation mit dem Verein KiG (Kultur in Gänserndorf).