Nicht nur bei den jüngsten Landesfeuerwehrleistungsbewerben zeigen die FF-Leute des Bezirks auf – auch sonst sind sie immer vorne dabei. Mitglied bei der Feuerwehr sein – dazu braucht es Einsatz, Engagement und den Willen, Mitmenschen zu helfen. Manche Kameraden und Kameradinnen wollen noch mehr. Etwa zehn bis vierzehn von ihnen stellen sich Jahr für Jahr den Anforderungen des Feuerwehr-Leistungsabzeichens in Gold, das aufgrund seines großen Umfangs auch als die „Feuerwehr-Matura“ bekannt ist.

Dieses Jahr holten die Florianis aus dem Bezirk beim abschließenden Bewerb den ersten, zweiten, vierten und achten Platz – ein Tagessieg inklusive. 2017 waren es gar alle drei Stockerlplätze samt zwei Tagessiegen. Auch 2013 holte sich ein FF-Mitglied aus dem Bezirk den Landessieg. „Die Platzierungen sind NÖ-weit einzigartig“, jubelt da zu Recht der Bezirksfeuerwehr-Kommandant Georg Schicker.

Die „Feuerwehr-Matura“ ist ein Einzelbewerb. Bis diese Prüfung aber abgelegt werden kann, sind viele Stunden an Arbeit nötig. Zehnmal zu je drei Stunden finden Vorbereitungskurse statt – traditionsgemäß im FF-Haus in Stillfried, weil der Ort zentral im Bezirk liegt. „Der Aufwand, der von den Teilnehmern zuhause geleistet werden muss, ist aber sicher doppelt oder dreimal so hoch“, weiß Reinhard Bauer, der als Ausbildungssachbearbeiter beim Bezirksfeuerwehr-Kommando für die Organisation der Kurse verantwortlich ist. Hausübungen müssen gemacht und Inhalte vorbereitet werden. „Wir können den Teilnehmern das Lernen halt nicht abnehmen“, meint Bauer – aber vorbereiten kann man sie.

„Unsere Platzierungen in den letzten Jahren sind in Niederösterreich einzigartig.“ Bezirksfeuerwehr- Kommandant Georg Schicker

Die Anforderungen sind vielfältig: Das Führen einer Gruppe und Formulieren von Befehlen müssen beherrscht werden, daneben sollen die Teilnehmer Brandschutzpläne lesen können oder die Bedarfe für Lösch- und Treibmittel berechnen. Sie müssen Einsatz-Szenarios durcharbeiten, einen Hindernisparcours bewältigen und Antworten auf 300 Fragen theoretische Fragen parat haben. Und das sind noch nicht alle Erfordernisse.

Die Vorbereitung startet jedes Jahr Anfang März, 13 Ausbildner geben ihr Wissen weiter – ein großer logistischer Aufwand, der aber zu fruchten scheint. „Die Leistungen sind eigentlich durchgehend gut“, resümiert Bauer. Woran das liegen könnte? „Die Vorbereitungsarbeit stimmt und die Teilnehmer wissen, worauf sie sich einlassen.“

Alle Fotos und Berichte zu den Landesfeuerwehrleistungsbewerben 2019 findet ihr auch im Sonder-Ressort auf NÖN.at!