Anfangs galt in Orth das Wort von Orth

Die Vereinsgeschichte des Musikvereins Jugendkapelle Orth begann im Jahr 1984. Franz Orth aus Leopoldsdorf leitete damals in den Anfängen bereits ein Ensemble mit 28 aktiven Jungmusikern.

Im Jahr 1985 trat Kurt Wollinger als musikalischer Leiter des Vereins die Nachfolge an und er leitete diesen sehr erfolgreich bis zu seinem plötzlichen Tod im Sommer 1994. Von diesem Zeitpunkt an übernahm Anton Wagnes als Kapellmeister die Jugendkapelle. Er wurde in der Vergangenheit unter anderen auch von Konstantin Ilievsky und Michael Draskovits tatkräftig unterstützt. Seit dem Jahr 2014 übernimmt auch Juliana Fuchs als Kapellmeister-Stellvertreterin immer wieder musikalische Verantwortung in Proben und öffentlichen Auftritten.

Nach zahlreichen unterschiedlichen Proberäumlichkeiten erfüllte sich im Jahr 2002 ein lang ersehnter Wunsch und das ehemalige Feuerwehrdepot wurde zum neuen Probenlokal.

Auftritte auch schon im Rundfunk und Fernsehen

Aus dem Gemeindeleben ist die „Musi“ nicht mehr wegzudenken. Bei kirchlichen Festen, Frühschoppen, Hochzeiten, privaten Feiern und vielem mehr wird aufgespielt. Ebenso wurden bereits Auftritte in Radio und Fernsehen, wie beispielsweise die Mitwirkung bei den bekannten TV-Sendungen „Klingendes Österreich“ und „Vier Viertel“ erfolgreich absolviert.

Besonders in Erinnerung blieb das grandiose „Open-Air“-Konzert im Turnierhof des Orther Schlosses, das zum 35-jährigen Vereinsbestehen gefeiert wurde.

Bei den Bezirkswettbewerben Konzertwertung und Marschmusikbewertung zählt der Verein im Bezirk Gänserndorf zu den besten in seiner Bewertungsstufe. Die Leistungen der Jugendkapelle Orth wurden bereits mit der Verleihung der Ehrenzeichen in Bronze, Silber und Gold durch den ehemaligen niederösterreichischen ÖVP-Landeshauptmann Erwin Pröll gewürdigt.

Der Musikverein zählt heute mehr als 50 Mitglieder und durch die intensive Zusammenarbeit mit der Musikschule Orth und den Bläserklassen der Volksschule Orth können immer wieder Jungmusikerinnen und Jungmusiker neu aufgenommen werden.

