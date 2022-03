Feinste Klänge aus Ebenthal seit dem Jahr 1968

Der Musikverein Ebenthal hat es sich zur Aufgabe gemacht, die örtlichen Anlässe im Jahreslauf zu gestalten sowie jungen Menschen die Möglichkeit zu bieten, ein Instrument zu erlernen.

Die Gründung des Musikvereins Ebenthal im Jahr 1968 geht auf die Initiative der damaligen Mitglieder der Ortskapelle zurück. Josef Schrammel übernahm als Kapellmeister die Leitung des Vereines. Franz Gebhart übernahm im Jahr 1974 die Leitung der Kapelle. Mit seinen bekannten Kompositionen und mit dem Marsch „Schönes Ebenthal“ hat er viele wichtige Werke für den Verein hinterlassen. Auf Franz Gebhart folgte im Jahr 1984 Otto Schmid. Insgesamt 21 Jahre leitete Otto Schmid den Verein und unter seiner Leitung wurden zahlreiche Konzertreisen im In- und Ausland absolviert sowie Tonaufnahmen für eine CD durchgeführt.

2005 trat neuer Kapellmeister Amt an

Im Jahr 2005 folgte die Amtsübergabe an den aktuellen Kapellmeister Andreas Kubicek. Highlights in dieser Zeit waren sicherlich die drei Reisen zur Partnergemeinde Ebenthal in Kärnten, wo jeweils Auftritte im Rahmen der Live-Übertragungen des ORF-Radio-Frühschoppens am Programm standen. Aktueller Obmann des Musikvereins ist Werner Trunner. 2004 wurde gemeinsam mit der Waidenbachtaler Heimatkapelle das Jugendblasorchester „Sunny Brass“ gegründet, das aktuell von der Jugendreferentin des Musikvereins, Anna Fabian, und Martin Stöckl geleitet wird.

Ein weiterer wichtiger Schritt war 2018 der Beitritt der Gemeinde zum Musikschulverband Gänserndorf. Seit dem Schuljahr 2019/2020 gibt es auch eine Bläserklasse an der Volksschule Ebenthal, die gut angenommen wird.

Derzeit verfügt der Musikverein Ebenthal über 34 aktive Musikerinnen und mit 26 fast ebenso viele Musikschüler in Ausbildung.

