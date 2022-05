Jungmusiker aus Haringsee stehen in den Startlöchern

Werbung

Der Traditionsverein im Herzen des Marchfelds wurde 1894 gegründet und kann auf eine erfolgreiche und sehr bewegte Geschichte zurückblicken. Historische Entwicklungen des vergangenen Jahrhunderts erforderten immer wieder Anpassungen bei Vereinsgröße und Instrumentierung.

Dies ist heute noch ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal des Musikvereins. Die Flexibilität ermöglicht neben Auftritten als Blasmusikkapelle auch kleinere Orchestrierungen wie Jagdhornbläser, Tanzmusikformationen oder kirchliche Aufführungen.

Mit sehr viel Empathie für wechselndes Publikum und dem hohen Bestand an Multiinstrumentalisten ist ein breites Repertoire im Blasmusikumfeld möglich.

Dank der sehr guten Zusammenarbeit mit der Musikschule Orth, der Leiterin der Volksschule in Haringsee, Direktorin Christiane Alker, und mit dem Jugendbetreuungsteam – rund um die Verantwortliche Marlene Nagl – konnte in den vergangenen Jahren eine erfolgreiche Jugendaufbauarbeit gestartet werden. So sind 40 Prozent der derzeit aktiven Mitglieder unter 25 Jahre und die nächsten Nachwuchstalente aus den Bläserklassen stehen bereits in den Startlöchern.

Eigenkomposition zur Landesausstellung

Musikalische Höhepunkte der letzten Jahre waren der Dämmerschoppen am Marchfeldtag in Wien im 1. Bezirk, ein viel umjubelter Auftritt am Kremser Volksfest und die Erstaufführung eines eigens komponierten Divertimentos mit dem Titel „Marchfelder Geheimnisse“ zu Ehren und anlässlich der NÖ Landesausstellung im Schloss Marchegg.

Der derzeitige Mitgliederstand beträgt 41 Aktive. Musikalisch steht der Verein unter der Leitung von Kapellmeister Christoph Gazso. Obmann seit dem Jänner 2018 ist Manfred Nagl.

Die Highlights im laufenden Jahr sind der traditionelle Laurenzikirtag, der heuer am 14. August unter dem lauschigen Schatten der Bäume im Schulhof stattfindet, und das Adventkonzert am 10. Dezember in der örtlichen Kirche. „Wir laden Sie herzlich ein, den Musikverein Haringsee live zu erleben“, macht Marlene Nagl Werbung.

