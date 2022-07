Musikverein Breitstetten ist schon fast 100 Jahre alt

Gründungsjahr: 1924

28 aktive Mitglieder: Vorstand: Obmann Leopold Forstner, Kapellmeister Christian Jungwirth und Stabführer Johann Fembek.

Ausrückungen, Proben: 25 bis 30 Ausrückungen pro Jahr, 30 bis 40 Proben pro Jahr.

Bewerbe: Seit Bestehen des NÖBV Teilnahme an Konzert- und Marschwertungen. 2019 erhielt Christian Jungwirth die silberne Dirigentennadel. 2022 wurde der MV Breitstetten als einer der drei besten Vereine in Stufe C für die Landesmarschwertung am 27. August in Zwettl nominiert.