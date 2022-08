Ortsmusik Ollersdorf: Musikverein wurde heuer „volljährig“

Werbung

Die Ortsmusik Ollersdorf wurde 2004 von nur zwölf Musikern gegründet – sie ist der Musikverein der Großgemeinde Angern an der March. In den darauffolgenden Jahren traten mehrere Musiker aus der Großgemeinde, die bis dahin in anderen Kapellen tätig waren, der Ortsmusik bei.

Im Jahr 2005 trat die Gemeinde Angern an der March dem Musikschulverband Gänserndorf bei. Jedes Jahr nimmt die Ortsmusik an den jährlichen Marschmusik- und Konzertmusikbewertungen teil. Mittlerweile sind es 51 Musiker, die zahlreiche örtliche und kirchliche Festivitäten – vor allem in den vier Katastralgemeinden – umrahmen. Regelmäßig werden Veranstaltungen gemeinsam mit den anderen Vereinen aus Ollersdorf durchgeführt.

Musikverein setzt auf Nachwuchsmusiker

Die Ausbildung der Jungmusiker ist in der Ortsmusik Ollersdorf und der Großgemeinde ein wichtiger Bestandteil: Bereits im Kindergarten erhalten die Kinder in der musikalischen Früherziehung einen ersten Einblick in die Musik.

Später können sie in der 3. und 4. Klasse der Musikvolksschule Angern in der Bläserklasse mitwirken. Daraufhin werden im Jugendorchester Ollersdorf weitere Erfahrungen gesammelt. In den letzten Jahren konnten verschiedene Auftrittsmöglichkeiten etabliert werden, die in der Großgemeinde großen Anklang finden.

Seit dem Jahr 2006 veranstaltet der Musikverein jährlich das Frühlingskonzert sowie seit 2008 das Adventkonzert in der Pfarrkirche Ollersdorf. Außerdem bringt der Musikverein seit 2020 der Bevölkerung die Blasmusik durch Platzkonzerte am Tag der Blasmusik näher. Mit dem Musikantenheurigen wird den Gästen seit 2021 ein Abend mit einem Dämmerschoppen geboten. Auch heuer findet er am 27. August um 17 Uhr im Dorfstadl Ollersdorf statt.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.