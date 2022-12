Prottes kooperiert mit Bläsern aus Südtirol

Werbung

Der Musikverein Prottes wurde im Jahr 1970 durch die Initiative des damaligen Bürgermeisters Leopold Demmer und durch erfahrene Protteser Musiker gegründet. Den Musikverein Prottes zeichnet sowohl die Gemeinschaft und Verbundenheit zur Ortschaft aus als auch der Fakt, dass man großen Wert auf die Verbundenheit von Jung und Alt legt.

Über die Jahre konnte der Verein auch immer wieder überregionale Auftritte feiern, beispielsweise dank Partnervereinen wie Patergassen in Kärnten, Kirchdorf in Tirol, Mauer-Öhling in Niederösterreich sowie Laas in Südtirol.

Seit Juni 2021 engagiert sich der aktuelle Vorstand unter der Leitung von Obmann Herbert Ludwig. Nach Alfred Kitir trat Ernst Lindbichler 1983 die Nachfolge als Kapellmeister an und ist bis heute in dieser Funktion tätig. Ihm wurde bereits im Jahr 1996 die goldene Dirigentennadel verliehen, im Jahr 2018 wurde er zum Ehrenbezirkskapellmeister ernannt. Dem Musikverein Prottes wurde im Jahr 2000 der Ehrenpreis des Landes Niederösterreich überreicht.

Auftritt bei Amadeus Music Awards 2016

Durch die Zusammenarbeit mit dem weit über die Grenzen des Bezirks bekannten Singer/Songwriter Norbert Schneider wurde 2015 ein Stück aufgenommen und er wurde in der Folge bei einigen Anlässen mit Gastauftritten unterstützt.

Als Highlight dieser Zusammenarbeit darf sicher der Fernseh-Auftritt bei den Amadeus Music Awards 2016 erwähnt werden. 2017 wurde der Verein mit dem Andreas- Maurer-Sonderpreis ausgezeichnet, da der Musikverein bereits 36 Mal bei Konzertbewertungen angetreten war. 2020 wurde der Verein 50 Jahre alt. Die Jubiläumsfeiern konnten aufgrund der Pandemie nicht abgehalten werden.

In dieser Zeit konnte sich der Verein aber über den Zuwachs von gleich sechs Jungmusikern freuen. Diese waren bis dahin in der Jungmusikergruppe des Musikvereins unterwegs und konnten bei einigen Ausrückungen bereits ihr Können als die „Sound-Håsn“ unter Beweis stellen.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.