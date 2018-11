Carl Manzano, der die Geschicke des Nationalparks seit dessen Gründung 1996 gelenkt hat, geht in Pension. Klauser tritt ihr Amt laut einer Aussendung vom Donnerstag am 1. Februar 2019 an.

Die neue Direktorin sei "eine ausgewiesene Expertin", betonten Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), der niederösterreichische LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und die Wiener Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) unisono. "Sie ist nicht nur Garantin für eine erfolgreiche Weiterentwicklung dieses österreichischen Naturjuwels, sondern steht gleichsam auch für Innovationsgeist und Naturverbundenheit. Nicht zuletzt zeichnet sie sich durch umfangreiche Fachkenntnisse aus und kann dabei auf ein dichtes nationales und internationales Netzwerk zurückgreifen."

Sicherung der Lebensraum- und Artenvielfalt

Nach dem Studium an der Universität für Bodenkultur in Wien und ersten beruflichen Stationen im öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft hat Klauser 2007 die Leitung der Sektion Landwirtschaft und Ernährung im damaligen Lebensministerium übernommen. Seit 2015 war sie im Rechnungshof tätig.

Die Sicherung der Lebensraum- und Artenvielfalt in der einmaligen Naturlandschaft bezeichnet die designierte Direktorin des Nationalparks Donau-Auen als eine der großen künftigen Herausforderungen. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit werde auch die Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Gemeinden im Nationalpark und seinem Umland sowie eine verstärkte Präsenz in den sozialen Medien sein. Forcieren will Klauser zudem die grenzüberschreitenden Kooperationen vor allem mit der Slowakei.