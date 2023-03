Stefanie Stastny ist neue Amtsleiterin in Mannsdorf

Amtsleiterin Renate Ondrovics wurde in den verdienten Ruhestand versetzt. Stefanie Stastny wurde als neue Amtsleiterin aufgenommen.

Ondrovics war seit dem 1. Mai 1991 als Amtsleiterin tätig. Drei Bürgermeister waren ihre „Chefs“: Der kürzlich verstorbene Josef Leberbauer, danach Norbert Unger und seit 2013 Christoph Windisch. Sie hat auch in vielen Gemeinden wie Andlersdorf, Lassee, Raasdorf oder Untersiebenbrunn ausgeholfen.

Ihre Nachfolgerin Stastny ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Leopoldsdorf. „Im Namen der Gemeinde sagen wir zu Renate Danke für deine Arbeit zum Wohle der Bevölkerung und zu Stefanie sagen wir herzlich willkommen und wünschen ihr viele schöne Jahre in unserer Gemeinde“, so ÖVP-Bürgermeister Windisch zu den beiden Damen.

