SPÖ-Bürgermeister Robert Meißl: „Der Schlot war sehr desolat."

In der Vorwoche wurde der Schlot des alten Ziegelwerks abgerissen. „Der Rauchfang war schon sehr desolat. Vereinzelt sollen schon Ziegel heruntergefallen sein“, erklärt SPÖ-Bürgermeister Robert Meißl. Laut dem Ortschef gehört das alte Ziegelwerk der Firma Koller. In der Halle werden normal Geräte abgestellt. „Ich war kurz vor dem Abbruch dort mit dem Rad unterwegs und habe noch ein Foto zur Erinnerung gemacht“, so Meißl.

In der Vergangenheit soll es in fast jeder Ortschaft Ziegelöfen und Lehmabbaustellen gegeben haben. Viele der Schlote haben bis in die heutige Zeit überlebt und gelten als Relikte der „guten, alten Zeit“.

In Klein-Stillfried – es wurde dort seit 1868 an drei Standorten Ziegel hergestellt – wurde im Jahr 1982 die Produktion im letzten der drei Werke eingestellt und der Betrieb geschlossen. Auch für Ortschef Meißl ist nun wieder ein Stück Vergangenheit im Bezirk für immer verschwunden.