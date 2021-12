Heuer kein Feuerwerk in Deutsch-Wagram

Das Feuerwerksspektakel, das in den letzten Jahren tausende Besucher auf den ATSV-Sparta-Sportplatz lockte, fällt auch heuer ins Wasser. „Aufgrund der Covid-Einschränkungen ist es dieses Jahr leider nicht möglich, unsere Produktvorführung am Sportplatz abzuhalten“, bedauert Feuerwerks-Weltmeister Rudolf Jost. Das Event hätte ursprünglich am 26. Dezember über die Bühne gehen sollen. Der Weltmeister hofft, dass die Feuerwerks-Show im nächsten Jahr stattfinden kann.

Die Verkaufsstände in Deutsch-Wagram (Zufahrt Mc-Donald’s), in Aderklaa an der B8 (Holzhütte), in Strasshof (Messeplatz), in Gänserndorf (Eurospar) und im G3 Gerasdorf (Eingang Primark) sind von 27. bis 31. Dezember von 9 bis 19 Uhr geöffnet.