Bis 31. August dürfen keine Großveranstaltungen stattfinden, bei denen Menschenmengen eng beisammen stehen, sagt die Bundesregierung. Was bedeutet das für die großen Feste im Weinviertel?

„Es sieht ganz danach aus, als ob wir nach 20 Jahren heuer erstmals pausieren müssen.“Gänserndorfs Bürgermeister René Lobner zur NÖN

Die traditionelle Gänserndorfer Sommerszene – eine Open-Air-Konzertreihe, die gewöhnlich von Anfang Juli bis Ende August stattfindet – müsste der Coronaregelung zum Opfer fallen. Ist das Musikevent bereits abgesagt? Bürgermeister René Lobner zur NÖN: „Noch nicht. Aber es sieht ganz danach aus, als ob wir nach 20 Jahren heuer erstmals pausieren müssen.“

In der Warteschleife hängt auch die Mistelbacher Sommerszene. Hier hofft man, die Veranstaltungsreihe mit genügend Abstand der Gäste und Mundschutzmasken noch durchführen zu können.

Die Absage des Mistelbacher Stadtfests ist fix, wie Bürgermeister Erich Stubenvoll bestätigt. Ebenfalls abgesagt: das Laaer Zwiebelfest. „Es ist zwar bitter, weil schon alles gestanden ist und das Zwiebelfest weit über die Region hinaus Bekanntheit hat, aber in der derzeitigen Si tuation wäre es unverantwortlich, eine solche Veranstaltung abzuhalten“, sagt der Obmann von „Lebensraum Land um Laa“, Manfred Schulz, als Veranstalter. Es wäre heuer das 25. Zwiebelfest gewesen.

Seit 1954 findet das Hollabrunner Volksfest statt, bisher musste es nur 1973, wegen der hoch ansteckenden Maul- und Klauenseuche, pausieren. Dass es nun ausgerechnet im „Postleitzahljahr“ 2020 zur zweiten Absage kommt, klingt wie eine Ironie des Schicksals. Fakt ist: Das Coronavirus macht eine Austragung des mittlerweile unter „Augustwiesn“ firmierenden Spektakels am Messegelände unmöglich, mittlerweile gibt es auch schon das offizielle Verbot der Regierung.

Weißes Ballett erst wieder 2021 am Berg

„Es war uns schon länger klar“, seufzt Ralf Babinsky vom Volksfestverein. Gerade für 2020 hätte man sich einiges einfallen lassen. Jetzt wird getüftelt, wie man die Kosten, die vor allem fürs Marketing entstanden sind, bewältigt. Ein Alternativfest ist jedenfalls kein Thema. Vielmehr wird am funktionierenden Konzept festgehalten. „Es ist ein super Fest, wie es dasteht“, weiß Babinsky. Und so gibt’s nächstes Jahr dann vielleicht ja die Augustwiesn 2020+1.

Auch das Weiße Ballett der Spanischen Hofreitschule tanzt erst 2021 wieder am Heldenberg (Bezirk Hollabrunn). Die Lipizzanergala, sie hätte Ende Juni stattfinden sollen, musste aufgrund des Veranstaltungsverbots abgesagt werden. Sie im Herbst nachzuholen, hielt Bürgermeister Peter Steinbach nicht für sinnvoll, denn wie es aussehe, würden sich da die Termine überschlagen. „Die Leute können nicht gleichzeitig auf drei Veranstaltungen gehen.“

Die Event-Reihe „Bunter Sommer“ in Korneuburg geht aufgrund der Coronakrise heuer in einer Light-Version über die Bühne. Organisator Christian Fetz hat dennoch den einen oder anderen Trumpf im Ärmel. Statt des beliebten Open-Air-Kinos an der Donau wird es heuer Niederösterreichs größtes Autokino vor der Kulisse der alten Schiffswerft geben.

Beim Korneuburger Musiksommer, der für August geplant ist, wartet die Stadt noch ab. Zwei der insgesamt vier Termine sind ausverkauft. Kulturstadtrat Andreas Minnich: „Wir werden auf jeden Fall alle Vorgaben der Bundesregierung einhalten.“

Über 500 Besucher zählt man pro Termin in der Werfthalle bzw. je nach Wetter im Stadtsaal oder Rathausinnenhof. Bei gebotenem Mindestabstand würden gerade 40 Gäste in die Halle passen, räumt Minnich ein, dass die Hoffnung auf eine Durchführung sehr klein ist.