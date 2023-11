Deutsch-Wagram trauert um Otto Prangl

Otto Prangl, der einstige Leiter der städtischen Bestattung und langjähriger Feuerwehrmitglied, ist nach schwerer, geduldig ertragener Krankheit am Dienstag der Vorwoche verstorben. Er hinterlässt eine Ehefrau sowie zwei Söhne. Prangl wurde in der Steiermark geboren und war dort bereits seit seinem 16. Lebenjahr bei der Freiwilligen Feuerwehr in Gossendorf (Bezirk Feldbach) aktiv.

Im Jahr 1982 zog er nach Deutsch-Wagram und wechselte sogleich in die dortige Feuerwehr, wo er viele Jahre als Zugskommandant tätig war. Er arbeitete sich vom Feuerwehrmann bis zum Hauptbrandmeister hoch. Zusätzlich schulte er seine Kameraden in vielen technischen Geräten und Fahrzeugen ein und er hatte immer ein offenes Ohr für Fragen. „Er war mit Leib und Seele Feuerwehrmann und in seiner Feuerwehr ein ganz große Stütze, sei es bei der Ausarbeitung von Übungen, bei der Ausbildung oder bei schwierigen Einsätzen, die er als Einsatzleiter bewältigte“, heißt es seitens der Feuerwehr.

Trauerbeflaggung am Feuerwehrhaus

Am Feuerwehrhaus weht eine Trauerfahne. Beruflich war Prangl 39 Jahre lang im Dienste der Stadtgemeinde tätig. Im Jahr 2001 übernahm er die Leitung der städtischen Bestattung. Dabei gab er selbst vielen Menschen Kraft bei der Verabschiedung ihrer Liebsten. Nun braucht seine Familie diese Kraft. Prangl wird am Freitag, 10. November, ab 14 Uhr am Deutsch-Wagramer Stadtfriedhof verabschiedet.

Die Familie ersucht, von Blumenspende abzusehen und den vorgesehenen Betrag an die Feuerwehr zu spenden. Eine Spendenbox wird in der Aufbahrungshalle bereitgestellt. Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis statt.