Gänserndorfs Stadtpfarrer Helmut Klauninger sagte adieu

Das Gotteshaus war gut gefüllt, auch musikalische Einlagen wurden dargeboten – und bei so manchem Kirchgänger war doch ein wenig Wehmut dabei. Immerhin war Klauninger beinahe sieben Jahre lang Gänserndorfs Pfarrer.

Zur Erinnerung: Es war am 1. September 2016, als der 44-jährige Helmut Klauninger die Leitung der Pfarre Gänserndorf von Eduard Schipfer, der zuerst nach Poysdorf wechselte und nun in Hollabrunn sitzt, übernahm. Am 1. September 2023, also genau sieben Jahre später, kehrt Klauninger zurück in seine Heimat Wien-Mariahilf (die NÖN berichtete).

Warum der Abschied? „Weil es ab 1. September 2024 eine neue, größere Einheit – bestehend aus den Pfarren Gänserndorf, Strasshof und Deutsch-Wagram – geben wird. Ich ziehe mich vorher zurück, damit das neue Team ein Jahr Zeit für diese Umstrukturierung hat“, erklärte Klauninger damals im NÖN-Gespräch. Er wolle den Weg freimachen für seinen Nachfolger. Joseph Chudi Ibeanu, derzeit Pfarrer in Großrußbach, wird ab 1. September die Stadtpfarre Gänserndorf leiten.