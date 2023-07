Landtagspräsident besuchte Karin Renner

Während die Konstituierung des neuen NÖ Landtags am 23. März für viele den Start in eine neue oder weitere Legislaturperiode bedeutete, hieß dieser Tag für die Dritte Präsidentin Karin Renner (SPÖ) ihren Abschied aus der (Landes)Politik.

Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) hatte sich für seine Stellvertreterin aus Markgrafneusiedl noch ein kleines, persönliches Abschiedsgeschenk überlegt, das er ihr dieser Tage überbrachte, um sich bei Renner für die gute Zusammenarbeit zu bedanken: Ein Buch mit allen Reden, die Präsidentin außer Dienst in ihrer Zeit im Landtag gehalten halt. Beim wortreichen Abschied, der im Humer’s Uferhaus in Orth begangen wurde, hielt Wilfing fest: „Wenn man deine Landtagsreden nachliest, dann stellt man rasch fest, dass sie Hand und Fuß hatten und man erkennt deine humanistische Prägung, dein großes Allgemeinwissen und vor allen, dass dir der Erfolg der Sache wichtiger ist, als ideologische Grundsätze“, nannte er jene Eigenschaften, die er an Karin Renner schätzt. Er wünschte ihr nun alles Gute für ihre Zukunft.