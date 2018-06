Am Biohof Harbich wurde eine Studie des FIBL (Forschungsinstitut für biologischen Anbau) zum Thema „Gemeinschaftsverpflegung und Bio-Landbau“ präsentiert. Vorweggenommen: Eine Erhöhung der Bio-Quoten in öffentlichen Einrichtungen könnte ein starker Motor für einen weiteren Ausbau der organischen Landwirtschaft in Österreich sein.

Studienautorin Isabella Gusenbauer berichtet: „Etwa 1,8 Mio. Mahlzeiten werden in Österreich täglich in der Gemeinschaftsverpflegung ausgegeben. Der Bio-Anteil liegt bei etwa 30 Prozent.“ Ein guter Wert, der aber noch weiter steigen soll: „Gerade im öffentlichen Bereich sollte es ein besonderes Anliegen sein, hochwertige, regionale Lebensmittel aus kontrollierter Herkunft einzusetzen. Der Anteil an österreichischen Bio-Produkten in den Kantinen könnte ohne größeren Aufwand auf 60 Prozent erhöht werden“, pflichtete Claus Holler, Experte für Gemeinschaftsverpflegung bei Bio-Austria, bei.

Claus Holler (Bio Austria), Studienautorin Isabella Gusenbauer, Bio-Bauer Vinzenz Harbich und Greenpeace-Landwirtschaftssprecher Sebastian Theissing-Mathei (von links). | Havranek

Das hätte auch wünschenswerte Folgen für die Landwirtschaft: Insgesamt werden laut den Modellierungen der Studie in Österreich aktuell ca. 275.521 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche von der Gemeinschaftsverpflegung in Anspruch genommen. Der Bio-Anteil davon entspricht 3,2 Prozent (84.256 Hektar) der gesamten österreichischen landwirtschaftlichen Nutzfläche und etwa 14,5 Prozent der bereits biologisch bewirtschaften Nutzfläche.

Bio-Anteil von 100 %: Plus 9.000 Betriebe

„Eine Vollumstellung auf Bio würde 12 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen und 56 Prozent der biologisch bewirtschafteten Nutzfläche einnehmen“, so Gusenbauer. Würden alle aus Österreich stammenden Lebensmittel in der Gemeinschaftsverpflegung nur von österreichischen Bio-Betrieben kommen, würde dies einen zusätzlichen Bedarf an ca. 243.441 Hektar bedeuten. „Bei einem Szenario von 60 Prozent Bioanteil über jede Produktgruppe wären es zusätzliche 50.225 Hektar an biologischer Nutzfläche“, so die Studienautorin.

Julia Harbich vor dem reich gedeckten Tisch mit einigen Kostproben von den regionalen Bio-Produkten aus dem eigenen Hofladen. | Havranek

Eine derartige Zunahme würde daher einen Anstieg um etwa 1.800 Betriebe bedeuten. Im 100-Prozent-Szenario, mit einer Zunahme von 243.441 Hektar, wären es gar etwa 9.000 zusätzliche biologisch wirtschaftende Betriebe. Damit würde die Zahl der biologisch wirtschaftenden Betriebe von derzeit 20,4 Prozent aller Betriebe in Österreich auf bis zu 33 Prozent ansteigen.

Holler zeigt vier essenzielle Punkte auf: „Verringerung der Lebensmittel-Abfälle, Reduktion des Fleischkonsums, Bildung für das Küchenpersonal und Konzentration auf saisonale Produkte.“ Greenpeace-Landwirtschaftssprecher Sebastian Theissing-Mathei sieht die öffentliche Hand in der Pflicht: „Nur wenige Bundesländer und Gemeinden geben in der Gemeinschaftsverpflegung eine Bio-Quote vor. Dabei bringt mehr Bio nicht nur Vorteile für die Umwelt und bessere Haltungsbedingungen für Tiere, sondern auch den Bauern eine bessere ökonomische Perspektive.“

Davon kann man sich am Hof der Harbichs überzeugen: Vinzenz und Julia zeigen ihre Rinder auf der Koppel und den Tieren ist die Freude anzusehen, als der Zaun zur nächsten Weide entfernt und somit das nächste Buffet an sattem Grün für die Wiederkäuer eröffnet wird.