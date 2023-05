Aderklaa Mordversuch: Mann stach auf seine Ex-Partnerin ein

Lesezeit: 2 Min Thomas Schindler

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter schnell festnehmen. Foto: Schindler

T ragische Szenen spielten sich heute, Mittwoch, gegen 6 Uhr in einer Wohnung in Aderklaa ab: Ein 41-jähriger Mann soll in Rage geraten sein und seine ehemalige Lebensgefährtin (31) mit einer Stichwaffe schwer verletzt haben.