Aderklaa Nach Messerattacke: Beschuldigter leugnet die Tat

Lesezeit: 2 Min Thomas Schindler

In der 200-Seelen-Gemeinde Aderklaa kam es zur schrecklichen Bluttat. Foto: NÖN

I m Fall um den Mordversuch gestern, Mittwoch, gegen 6 Uhr in einer Wohnung in Aderklaa gehen die Ermittlungen der Polizei weiter. Der mutmaßliche Täter zeigt sich bisher nicht geständig. Er wurde jedoch vom Opfer bei der Erstbefragung schwer belastet. Der Mann befindet sich derzeit in der Justizanstalt Korneuburg.