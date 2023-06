Spatenstich für Wasser-Kompetenzzentrum

Am Mittwoch erfolgte der Spatenstich für das neue Bürogebäude des RWA-Tochterunternehmens (Raiffeisen Ware Austria) PARGA in Aderklaa. Unter dem Motto „Waterworld“ entsteht bis zum kommenden Frühjahr ein wegweisendes Wasserkompetenzzentrum mit einer Gesamtfläche von 1.025 Quadratmetern. Umgesetzt wird das Projekt von der RWA-Bautechnik.

Die beiden Geschäftsführer Ing. Christian Leeb und Günter Purkhauser freuen sich auf die Umsetzung: „Mit dem neuen Bürogebäude können wir unseren Kunden ein breites Spektrum an verschiedenen nachhaltigen Lösungen rund ums Wasser im Außenbereich greifbar präsentieren.“ Thomas Marx, Bereichsleiter Haus und Garten und Baustoff-Fachhandel in der RWA Raiffeisen Ware Austria, ergänzt: „Mit dem PARGA-Kompetenzzentrum schaffen wir eine einzigartige Anlaufstelle zum Thema Wassernutzung in Landwirtschaft, Garten und Raumgestaltung in Österreich.“

Auch ein modernes Schulungszentrum wird entstehen

Die Räumlichkeiten bieten neben modernen Arbeitsplätzen auch Platz für ein Schulungszentrum für Landwirtschaft und Gartenlandschaftsgestaltung. Themenschwerpunkte dabei sind unter anderem der schonende Umgang mit der lebensnotwendigen Ressource Wasser mithilfe modernster Bewässerungs- und Teichtechniken sowie die immer wichtigere Rolle der Bauwerksbegrünung im urbanen Raum.

Neben Lösungen zur Agrar-, Garten- und Grünflächenbewässerung spielt auch das Thema Brunnen-Technologie eine wichtige Rolle im PARGA-Portfolio und im neuen Headquarter. Ein Fadenbrunnen als zentrales Gestaltungselement begleitet die Besucher in Zukunft passend zum Slogan „Feel the Soul of Water“ durch die Wasser-Erlebniswelt.