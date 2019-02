Am 2. Jänner gab eine NÖN-Leserin ein Paket in der Zistersdorfer Post-Filiale auf. Zwölf Tage später erhielt sie einen Brief retour – sie solle „zur Schadensfeststellung“ in die Filiale nach Mistelbach kommen. Ihre Sendung sei beschädigt bei der Post eingelangt. Der Jedenspeigenerin werde vorgeworfen, sie habe die Waren im Paket nicht ordnungsgemäß verpackt.

Und noch etwas ärgert sie: „Mistelbach ist 30,5 Kilometer – also hin und retour 61 Kilometer – von mir entfernt.“ Eine andere eigens bevollmächtigte Person mit dem Ausweis hinzuschicken, sei nicht zulässig, die Postbeamten akzeptieren nur eine beglaubigte Vollmacht.

„So viel Aufwand für eine Meldung, bei der dann noch nicht einmal fix ist, ob der Schaden ersetzt wird!“, ist sie erzürnt. Ob sie das Geld für die beschädigte Sendung bekommt oder nicht, ist noch unklar. „Ich muss jetzt das Schadensprotokoll an die zuständige Poststelle schicken und dann wird entschieden, ob ich das Geld erstattet bekomme oder nicht“, sagt sie. Das Paket habe sie in der Zwischenzeit wieder „irgendwie“ bekommen. Die NÖN fragte bei der Post AG nach:

„Das ist wirklich ein seltener Fall und wir verstehen den Unmut“, sagt Pressesprecher Michael Homola. In Jedenspeigen und Umgebung gebe es nur Post-Partner, also in andere Läden integrierte Schalter. Diese dürfen keine Schadensmeldungen aufnehmen. „Deshalb wurde die Sendung in die nächstgelegene Filiale zur Befundaufnahme weitergeleitet“, so Homola.

Bezüglich der Vollmacht sei es den Beamten nicht möglich, die Echtheit zu überprüfen, weshalb diese beglaubigt sein muss. Als kleine Entschädigung versprach die Post einen 10-Euro-Post-Gutschein.