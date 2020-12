Viel wird gesprochen von privater Pensionsvorsorge. NÖN-Leserin Evelyne K. schloss im Jahr 2000 eine Rente-Pensionszusatzversicherung mit Gewinnbeteiligung, so der Fachjargon, ab. Jetzt habe sie das eingezahlte Geld benötigt und wollte die Versicherung rückkaufen. Geht nicht. Die Einschätzung der ERGO-Versicherung wurde auch von der Arbeiterkammer bestätigt.

In diesen schwierigen Zeiten wollte Evelyne K. ihren Vertrag kündigen, um so zumindest an den eingezahlten Betrag kommen. Die Antwort der ERGO- Versicherung war kurz und leider unerfreulich. „Der Vertrag kann bedingungsgemäß nicht gekündigt werden.“ Die NÖN kontaktierte daraufhin die Arbeiterkammer Niederösterreich – mit dem selben Ergebnis. Diese Art der Rentenzusatzversicherungen kann lediglich in einer Art in Anspruch genommen werden – als Rente eben. Und sonst nichts.

Rentenversicherung nach Geburt des Kindes

Die Geburt ihres Kindes war ein wesentlicher Anstoß, etwas für die private Vorsorge zu tun. Damals bei der Union-Versicherung (die Union Versicherung ging schlussendlich in der ERGO auf, Anm.) schloss Evelyne K. besagte Rentenversicherung ab. Damals war auch noch eine Risikoversicherung mit einer Laufzeit von zehn Jahren enthalten – sprich eine klassische Ablebensversicherung. Die musste nicht in Anspruch genommen werden. Glücklicherweise – die NÖN-Leserin lebt noch. Die Rentenversicherung hat eine Laufzeit von 28 Jahren, monatlich sind rund 43 Euro Prämie zu berappen. Dafür sollte eine lebenslange Zusatzpension von rund 72 Euro ausbezahlt werden. Mehr als die Hälfte der Zeit zahlte K. brav ihre Prämien. Im Jahr 2015 ließ sie den Vertrag aus persönlichen Gründen prämienfrei stellen.

„Ich hätte das Geld jetzt wirklich dringend gebraucht“, so die NÖN-Leserin. Immerhin – rechnet man die eingezahlten Prämien auf, kommt man auf rund 7.700 Euro, ohne jegliche Verzinsung. Die jetzt bis zum Ablauf der Versicherung im Jahr 2028 bei der Versicherungsgesellschaft verbleiben. Aber auch dann wird nicht der Gesamtbetrag ausbezahlt, sondern eben die monatliche Rente. Aber mit einem geringeren Betrag aufgrund der Prämienfreistellung.

Der NÖN-Leserin bleibt also nichts übrig, als sich murrend zu fügen. „Ich kenne mich in Gesetzestexten nicht aus. Angeblich ist dies eine der wenigen Versicherungen, die wegen der staatlichen Förderung nicht gekündigt werden kann. Aber gerade, wenn die Zeiten schwierig sind, wäre es vielleicht möglich, hier den Menschen zu ermöglichen, an ihr eingezahltes Geld zu kommen“, appelliert die Leserin an den Gesetzgeber, Sonderregelungen zu schaffen. „Ich bin sicher, dass es nicht nur mir so geht“, so Evelyne K. abschließend.