Verkehrschaos, weil Fahrverbot in Leopoldsdorf ignoriert wird

Polizei, Verkehrsbehörde und Bürgermeister verzweifeln gleichermaßen: Seit der Sperre der „Volksschulkreuzung“ L5/L9 in Leopoldsdorf gilt ein allgemeines Fahrverbot – ausgenommen Anrainerverkehr, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Linienbusse.

„Das bedeutet, auf den Punkt gebracht, dass niemand, dessen Fahrziel oder Start nicht in Leopoldsdorf liegt, in die Ortschaft fahren darf“, erklärt Bürgermeister Clemens Nagel verärgert, „nur, dass es allen völlig egal ist. Bei den notdürftig befahrbaren innerörtlichen Anrainerumleitungen an der Volksschule und am Kindergarten vorbei entlang eines Feldweges durch den Wald herrscht Durchzugsverkehr, wie auf der Wiener Ringstraße!“

Sogar der Linienbusbetreiber hat schon Beschwerde eingebracht, weil er den Fahrplan nicht einhalten kann, sobald ihm ein Lkw im Wald entgegenkommt. Am Montag gab es seitens der Verkehrsbehörde der BH eine Vor-Ort-Begehung. Ein Maßnahmenpaket zur Verbesserung wird noch diese Woche geschnürt. Der Polizei vom Posten in Leopoldsdorf reißt auch der Geduldsfaden, sie haben beinharte Kontrollen mehrmals täglich angekündigt.

„Wenn sich die Situation nicht ändert, fahren die Lkw uns den Weg durch den Wald ganz kaputt, er ist schon sehr in Mitleidenschaft gezogen. Und wenn er kaputt ist, muss ich ihn zumindest einseitig, oder zur Sanierung sogar ganz sperren“, meint der Bürgermeister.