Am Dienstag folgte der Paukenschlag: Die heurige Rüben-Kampagne, deren angekündigter Start vor wenigen Tagen noch erleichtert bejubelt wurde, wird die letzte am Leopoldsdorfer Standort sein. Alles deutet darauf hin, dass die Zuckerfabrik im nächsten Jahr nicht mehr aufsperren wird.

Die Betroffenen reagierten geschockt, frühmorgens am nächsten Tag lud der SP-Bürgermeister der Standortgemeinde, Clemens Nagel, zur Pressekonferenz mit der dritten SP-Landtagspräsidentin Karin Renner und SP-Nationalrätin Katharina Kucharowits im Rathaus.

Leopoldsdorf Nach Zuckerfabrik-Aus: "Bauern wollen bewirtschaften"

„Es ist ein rabenschwarzer Tag für die Marktgemeinde und die gesamte Region“, eröffnete Nagel seine Ausführungen zu der Hiobs-Botschaft. Er selbst habe, just als eine Informationsveranstaltung am Dienstagabend für die Agrana-Mitarbeiter begann, in denen ihnen das Aus der Fabrik verkündet werden sollte, von der Schließung erfahren:

150 ganzjährige, 100 saisonale Arbeitsplätze

„Nach fast 120 Jahren Zuckerproduktion, die stets ein Garant für Arbeitsplätze und Wohlstand in der Gemeinde war, stehen bald 150 ganzjährige und 100 saisonale Mitarbeiter ohne Job da. Eine enorme Katastrophe für sie und ihre Familien.“ Großteils gehe es um hoch spezialisierte Arbeits- und Fachkräfte: „Wo soll ein Agrana-Zentrifugenschlosser, ein ,Zuckerkoch‘ sonst arbeiten?“

Neben diesem schmerzlichen Verlust der Arbeitsplätze sind auch die finanziellen Auswirkungen auf die Gemeinde nicht zu unterschätzen: „In guten Jahren haben wir 300.000 Euro an Kommunalsteuer lukriert, das entspricht ungefähr fünf Prozent der Einnahmen in unserem Gemeinde-Haushalt. Und das, wo wir gerade eine Wasserleitung bauen und die Corona-Krise sich auf die Wirtschaft niederschlägt.“

Es gibt einen „letzten, dünnen Strohhalm“ für den Erhalt des Standorts, wenn bis November eine Gesamt-Rübenfläche in Österreich von über 38.000 Hektar garantiert werden kann - heuer wurden 32.000 Hektar angebaut und 26.000 werden geerntet werden, Rübenderbrüssler und Frühjahrstrockenheit vernichteten 6.000 Hektar.

„Die Agrana hat bereits im Vorjahr versucht, die Rübenbauern mit lukrativen Dreijahres-Verträgen zu überzeugen“, so Nagel, der aber nun einen überparteilichen Schulterschluss fordert, um das Unheil noch abzuwenden:

Flächenförderung und Schädlingsbekämpfung

„Die SPÖ hat schon lange zuvor auch auf Landesebene Druck gemacht, Vorschläge wie eine Flächenförderung für die Bauern oder Förderungen für Bio-Schädlingsbekämpfung eingebracht – offensichtlich wurde der Ernst der Lage aber bis gestern verkannt.“ Er stellt klar: „Das ist die letzte Chance, zu verhindern, dass der letzte klassische Industriebetrieb im Marchfeld zu einer Ruine auf einem 72 Hektar großen Betriebsgebiet wird. Denn wieder aufgesperrt wurde noch keine einzige Zuckerfabrik.“

Renner pflichtete ihm bei, gab zu bedenken, dass neben den direkten Arbeitnehmern noch eine ganze Reihe an anderen Betrieben an der Zuckerfabrik hänge: „Man denke allein an das ,Gasthaus zur Zuckerfabrik‘, die vielen Frächter, die Handwerker, die Aufträge bekommen.“

Dass VP-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger erst jetzt zu einem Gipfel zum Thema einlädt verwundert sie, „aber unsere Hand bleibt ausgestreckt.“ Kucharowits verwies auf die laufenden Kampagnen zur lokalen Wertschöpfung: „Wo bleibt dieses Bekenntnis beim Zucker? Denn Regionalität braucht regionale Produkte.“ Einig waren sich alle, dass nun alle Entscheidungsträger an einem Strang ziehen müssen, um einen scheinbar aussichtslosen Kraftakt doch noch zu schaffen.“

Auch Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) reagierte auf das angekündigte Aus: „Die Bauern wollen die Flächen bewirtschaften, man muss sie aber auch lassen. Sie brauchen Verlässlichkeit und notwendige Rahmenbedingungen.“ Eine nationale Kraftanstrengung und ein Schulterschluss von Wirtschaft, Bauern und Konsumenten seien notwendig: „Denn klar ist auch: Wenn der Zucker nicht in Österreich produziert wird, wird er aus anderen Erdteilen importiert werden, wo möglicherweise sogar Regenwald dafür gerodet wurde.“