1,76 Millionen Euro für Dienstnehmer im Bezirk erkämpft

Die Bezirksstelle Gänserndorf der Arbeiterkammer präsentierte die Bilanz des ersten Halbjahres 2023. Insgesamt 82.000 Arbeitnehmer suchten Hilfe und Beratung bei der AK NÖ. Für die betroffenen Menschen wurden 38,1 Millionen Euro an Nachzahlungen erreicht.

Die Bezirksstelle Gänserndorf hat im ersten Halbjahr 2023 mehr als 1,76 Millionen Euro gesichert. 6.400 Menschen haben sich in den letzten sechs Monaten bei der AK Gänserndorf gemeldet. In 2.580 Fällen brauchte man konkrete Beratung.

„Die Teuerung ist eines der Hauptprobleme. Gerade jetzt ist es wichtig, dass die Leute zeitgerecht zu dem Geld kommen, das ihnen zusteht“, spricht Arbeiterkammerrat Dietmar Breiner über die Sorgen der Arbeitnehmer. Als Beispiel nennt er, dass viele der Überstunden, die geleistet werden, zu spät oder gar nicht ausgezahlt werden. Die Arbeiterkammer sei bei solchen Angelegenheiten noch immer eine zuverlässige Anlaufstelle.

Zwei Fälle, die besonders hervorstachen, waren die Insolvenzen von den Möbelgeschäften Kika & Leiner sowie vom Kfz-Zubehörhandels- und Werkstättenunternehmen Forstinger. Hier wurde seitens der AK sehr viel Druck ausgeübt, um die Ansprüche der Arbeitnehmer sicherzustellen, wie Breiner berichtete. Bei Forstinger wurden für 522 Dienstnehmer ungefähr 2,5 Mio. Euro netto eingebracht. Bei Kika/Leiner waren es für rund 3.200 Dienstnehmer rund 9 Mio. Euro netto.

Kündigungsfristen werden missachtet

Sehr auffällig waren in den vergangenen Monaten auch die vielen ungerechtfertigten Entlassungen und fristwidrige Kündigungen. „Eine Menge Dienstgeber halten sich einfach nicht an die gesetzlichen Kündigungsfristen“, so der stellvertretende Bezirksstellenleiter Michael Lamm.

Weiters erzählte er von einem Fall, der sich bei einer bekannten Handelskette ereignet hatte: „Wenige Tage nachdem eine Angestellte ihre Schwangerschaft bekanntgab, meldete sich der Anwalt dieser Handelskette mit der Auflösung ihres Dienstverhältnisses“, so Lamm.

Die Dame befand sich angeblich noch in der Probezeit, obwohl diese Zeit schon längst abgelaufen war. „Die AK erkämpfte für die werdende Mutter die Fortsetzung des Dienstverhältnisses bis zum Beginn des Mutterschutzes mit Fortzahlung der vollen Bezüge, Anspruch auf Wochengeld und einkommensabhängigem Kinderbetreuungsgeld“, fasste Lamm zusammen.

Sowohl Breiner als auch Lamm betonten nochmals, dass die Arbeiterkammer eine essenzielle Beratungsstelle sei. Für die Arbeitnehmer sei es wichtig zu wissen, dass man sich zeitgerecht melden sollte. Dann kann auch vieles erreicht werden.