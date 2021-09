Der Ö-Greissler und der Wirtschaftsverein Marchfeld verschenken zum Schulstart Jausenboxen samt fünf Enzitalern. Denn der in diesem Frühling gegründete Wirtschaftsverein Marchfeld hat sich zum Ziel gesetzt, den CO 2 -Fußabdruck durch das Unterstützen der lokalen Wirtschaft zu reduzieren. Dafür wurde der „Enzitaler“ rundum erneuert in die Welt gesetzt.

Lokale Währung soll regionales Bewusstsein fördern

„Er ist eine lokale Währung, die uns beim Blick in die Geldbörse immer wieder daran erinnert, dass es womöglich lokale Alternativen für unseren Einkauf gibt“, so Gottfried Rotter (ÖVP), einer der Mitbegründer des Vereins.

Die Alternativen gibt es auch beim Ö-Greissler Peter Comhaire, der die lokalen Produkte direkt vom Produzenten, nach Hause liefert und dabei komplett elektrisch unterwegs ist. Des Ö-Greisslers Motto: „Rette die Welt mit Genuss!“

Daher akzeptiert er auch den Enzitaler als Barzahlungsmittel und unterstützt den Wirtschaftsverein: „Um dem Enzitaler Schwung zu geben, schenken wir den ersten 200 Kunden die ,Jausenbox‘ samt Enzitaler.“ Man müsse nur ab Schulstart im September „Jausen Box“ in den Lieferhinweis der Bestellung schreiben.

Comhaire möchte auch die hiesigen Produzenten wirtschaftlich stärken. Aus Prinzip gehen zwei Drittel des Einkaufspreises an die Produzenten, sagt er. Das sei in den meisten Bereichen wesentlich mehr als im herkömmlichen Handel.