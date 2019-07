Organisationen wie Feuerwehr und Hundestaffel gewährten Einblick in ihre Tätigkeiten.

Blaulichter in Lassee .

Zu einem Großaufgebot an Blaulichtorganisationen kam es vergangene Woche in Lassee: Neben der Rettung, den Feuerwehren Marchegg, Schönfeld, Lassee und Deutsch-Wagram gaben auch die Polizeistation Lassee mit Kontrollinspektor Gerhard Hahn und Inspektor Yvonne Dirnberger, die Hundestaffel Poysdorf sowie das technische Hilfswerk einen Einblick in ihre Aufgabenfelder.

Die Mütter des Elternvereins der Volksschule sorgten für die Bewirtung der Gäste und feierten die Verabschiedung ihrer Vorsitzenden Uschi Grabner.