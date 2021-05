SPÖ-Frauen schlagen Alarm: „Frauen in ganz Österreich fordern laut und deutlich ihr Recht auf Arbeit. Die Bundesregierung darf sich nicht länger taub stellen“, erklärt Bezirksfrauenvorsitzende Sabine Hofireck.

Die dazugehörige Aktionswoche steht unter dem Motto „Arbeit für ein selbstbestimmtes gutes Leben“. Hier geht es um Arbeitszeitverkürzung, Aus- und Weiterbildung, Aufteilung der Hilfsgelder und die Erhöhung des Arbeitslosengeldes. Die Arbeitslosigkeit geht bei Frauen langsamer zurück als bei Männern. Das liegt auch an der Aufgabenverteilung in den Familien. Frauen springen ein, wenn Kindergärten und Schulen schließen und sind bei der Pflege der Angehörigen deutlich mehr gefordert. Darum leiden Frauen im Job auch stärker unter der Pandemie. Bereits in den ersten Monaten der Pandemie zeigte sich, dass Frauen mit Kindern vermehrt gesundheitliche Probleme entwickelt haben.

Die SPÖ fordert nun rasches Handeln, um Frauen am Arbeitsmarkt zu stärken: „Frauen brauchen ein Einkommen, von dem sie leben können. Das ist die Voraussetzung für ein unabhängiges Leben, frei von Gewalt. Wir werden alles dafür tun, damit Frauen nicht weiter aus dem Arbeitsmarkt gedrängt werden“, meint auch Landtagspräsidentin Karin Renner.