Neues Mäusegift rafft Katzen in Obersiebenbrunn dahin

Während bei herkömmlichem Rattengift das Tier innerlich verblutet, legt Alpha-Chloralose die Regelung der Körpertemperatur lahm. Das heißt: Mäuse und Ratten werden bewusstlos und erfrieren. Dasselbe gilt für Katzen und Hunde, die ein mit diesem Präparat vergiftetes Tier gefressen haben. Ein betroffenes Haustier kann nur dann gerettet werden, wenn es sofort zum Tierarzt gebracht wird.

Im Bereich der Franz-Frohner-Straße in Obersiebenbrunn wurde ein mit Alpha-Chloralose vergifteter Kater leider zu spät gefunden. „Wir haben ihn noch in unsere Obhut übernommen und in die Klinik gebracht. Vorerst schien es, als würden wir den Kampf gewinnen. Doch das Gift hatte schon zu viel Zeit gehabt, um zu wirken“, erinnern sich die Helfer vom Mistelbacher Tierheim Dechanthof.

Der Kater erlitt einen körperlichen Totalabsturz und musste schließlich erlöst werden. Die Besitzerin, die bis zuletzt auf die Rettung ihrer Samtpfote gehofft hatte, muss nun den grausamen Tod ihres 11-jährigen bis dahin gesunden Katers betrauern und noch dazu die entstandenen Kosten in der Klinik tragen.

In letzter Zeit häufen sich in Obersiebenbrunn und anderen Gemeinden im Marchfeld die Fälle von Fundkatzen mit Alpha-Chloralose-Vergiftung. „Die Katzen nehmen meistens das Gift selbst nicht direkt auf, sie fressen aber vergiftete Mäuse, die aufgrund der Betäubung leichte Beute sind. Das nennt man Sekundärvergiftung“, erklären die Tierschützer vom Dechanthof.

Einmal mit Alpha-Chloralose in Kontakt beginnt das Gift schnell zu wirken. Gewöhnlich dauert es zwischen 30 Minuten und 4 Stunden. Die Tiere erwartet ein qualvoller Tod. Sie schlafen durch das enthaltene Chloralhydrat (Narkotikum) ein und sterben an Unterkühlung, da der Körper die Temperatur nicht mehr regeln kann.

Der Tipp des Dechanthofes an alle Katzen- und Hundebesitzer: „Achtet auf die Anhäufung von toten Mäusen oder Ratten in euren Gärten bzw. auf den umliegenden Freiflächen.“ Und beim Verdacht einer Vergiftung des Haustieres sollte man unverzüglich einen Tierarzt aufsuchen.

Folgende Symptome treten bei einer Alpha-Chloralose-Vergiftung auf: