Strasshofer war Geisterfahrer

Diesen Schreck werden Thomas S. und seine Frau wohl lange nicht vergessen: Die beiden fuhren am Sonntag der Vorwoche gegen 21 Uhr von einem Ausflug auf der S2 in Richtung Bundeshauptstadt, als sie auf Höhe der Ausfahrt Rautenweg plötzlich Scheinwerfer sahen, die ihnen auf ihrer Richtungsfahrbahn entgegenkamen.

Mit der Lichthupe machten sich die beiden bemerkbar. „Das Auto fuhr langsamer als die erlaubten 80 km/h auf uns zu. Ich schätze so mit rund 60 bis 65 km/h“, schildert der Wiener, der am Beifahrersitz saß im Gespräch mit einer Tageszeitung. Er bat seine Frau, den Lenker mit der Lichthupe auf seinen Fehler hinzuweisen.

„Das Auto stoppte dann bei einer Haltebucht. Ich sprang aus dem Wagen und habe den Lenker, der auch ausgestiegen war, zur Rede gestellt“, so der geschockte Beifahrer.

„Der Mann sagte, dass er nach Hause wolle“

Doch mit dem Anhalten des 57-jährigen österreichischen Staatsbürgers war es noch nicht getan. Der schwankende und verwirrt wirkende Mann sagte, dass er nach Hause fahren wolle. Er soll sich gegenüber dem Ehepaar dahingehend geäußert haben, dass er sofort nach Strasshof weiterfahren werde.

Dies wusste Thomas S. allerdings zu verhindern: „Das ist eine gefährliche Strecke mit einer unübersichtlichen Linkskurve. Da hätte wer weiß was passieren können.“ Er habe den Lenker bei der Weiterfahrt blockiert, indem er seinen Wagen vor dem des 57-Jährigen querstellte und die Polizei verständigt. Nachdem die Beamten eingetroffen waren, kam der Geisterfahrer nicht umhin, einen Alkotest zu machen.

Er hatte 0,6 Promille Alkohol im Blut. Er wurde angezeigt und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 300 bis 3.700 Euro. In Österreich sind höchsten 0,5 Promille im Auto zulässig. Fahranfänger, Berufskraft- und Busfahrer müssen sich an eine 0,1-Promillegrenze halten. Gleiches gilt für Motorradfahrer unter 20 Jahren.

