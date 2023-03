Bezirk Gänserndorf schnäuzt sich die Nase wieder wund

An einem Frühlingstag spazieren gehen und die erblühende Natur bewundern, zum Essen ein Gläschen Rotwein trinken und danach das eine oder andere Käsehäppchen genießen – für Allergiker und Menschen mit einer Histaminintoleranz mutieren diese drei Dinge nicht selten zum Albtraum.

Einer Allergie liegt ein übereifriges Immunsystem zugrunde. Es hält an sich harmlose Stoffe für gefährlich. Ein typisches Beispiel sind Pollen. Bei Nahrungsmitteln unterscheidet man zwischen einer Intoleranz, einer Verwertungsstörung des Körpers auf Inhaltsstoffe mit allergieähnlichen Symptomen, und einer Allergie mit einer immunologischen Reaktion und der Bildung von IgE-Antikörpern.

Man lernt, mit den Tabus zu leben

Karin K. (Name der Redaktion bekannt) lebt mit einer Histaminintoleranz und Allergien. Ihre „Karriere“ begann schon im Alter von sieben Jahren. „Zum damaligen Zeitpunkt war die Forschung in diesem Bereich noch nicht so weit. Man wusste einfach nicht besonders viel darüber“, erinnert sich die Deutsch-Wagramerin.

Einige Jahre später startete sie mit der Desensibilisierung. In Bezug auf ihre Tierhaarallergie blieb der Erfolg bislang jedoch unglücklicherweise aus. Besuche in Haushalten mit Tieren waren, sind und werden für K. wohl ein Tabu bleiben. Bei Pollen sieht die Situation ein für K. ein wenig anders aus. „Es gibt spezielle Pollenfiltergitter für die Fenster und Luftreiniger. Wichtig ist es, jeden Tag duschen und die Haare zu waschen“, berichtet K.

Vor allem der weitestgehende Verzicht auf Zucker während der Allergiesaison hat ihr geholfen. Auch mit ihrer Histaminintoleranz umzugehen, hat sie im Laufe ihres Lebens gelernt. „Wenn ich beispielsweise Thunfischsalat esse, geht das ganz gut. Ich schaue dann aber genau darauf, nicht noch andere Histamin-hältige Speisen zu mir zu nehmen“, berichtet K. Hinzu kommt auch noch eine Nussallergie, bei der K. überaus heftige und unangenehme Reaktionen zeigt. Innerhalb kürzester Zeit bekommt sie nicht nur Asthma, auch ihr Gesicht schwillt zu. Aufgrund dieser Problematik studiert K. die Zutatenlisten von Lebensmitteln sehr genau. Im Zuge dessen äußert sie auch gleich einen Wunsch an die Produzenten: „Es müssen alle Zutaten angeführt werden, egal wie viele drinnen sind.“

Kennzeichnung im Gasthaus ist große Hilfe

Die Allergiekennzeichnung in den Gasthäusern ist für sie wiederum eine große Hilfe. Obwohl sie manchmal verwunderte Blick auf sich zieht, ist K. bewusst, dass sich Nachfragen auszahlt. „In einer Konditorei wurde ich bereits das eine oder andere Mal komisch angesehen, als ich gefragt habe, ob in der Mehlspeise Alkohol drinnen ist“, so K. über ihre Erfahrungen. Allergien und Unverträglichkeiten sind mittlerweile der breiteren Öffentlichkeit bekannt.

Dennoch kann es einen schon wundern, wie viele unterschiedliche Lebensmittel Histamin beinhalten. Neben dem eingangs erwähnten Rotwein und Käse zählen auch Tomaten, Sauerkraut, Schokolade, Zitrusfrüchte und Erdbeeren dazu: „Die so gesunden Kräutertees wie Brennnesseltee sind ebenfalls Histamin-hältig.“ Im Haushalt K. wird – nicht nur deswegen – frisch gekocht. Fertiggerichte stehen nicht am Speiseplan. Je mehr verarbeitet, desto unübersichtlicher.

