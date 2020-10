Die Bezirkshauptstadt geht mit der Zeit – auch beim Thema Sterben: So wird am Gänserndorfer Friedhof demnächst auch die sogenannte Wiesenbestattung möglich sein. Das heißt: Die Asche Verstorbener kommt in eine biologisch abbaubare Urnenkapsel und wird auf dem Wiesenplatz im erweiterten Friedhofsbereich beigesetzt.

„Dafür ist auch ein Gedenkstein, eine weitere Säule für unsere Stadt, vorgesehen. Er wird das betroffene Areal kennzeichnen“, erklärt VP-Vizebürgermeisterin Christine Beck, die als Stadträtin unter anderem auch für den Friedhof zuständig ist.

„Der Tod gehört zum Leben – ohne Leben gäb’s keinen Tod.“Christine Beck, VP-Vizebürgermeisterin

Die traditionelle Bestattungsform ist die Erdbestattung in Einzel- oder Familiengräbern im alten sowie im neuen Friedhofsbereich. Finanziell aufwendiger ist eine Bestattung in Gruften. Dabei handelt es sich um ausgemauerte Grabstellen – verlötete Metallsärge mit verlöteten Zinkeinsätzen sind hier vorgeschrieben.

Die Urnen der Menschen, die kremiert wurden, können am Gänserndorfer Friedhof in Urnennischen beigesetzt werden. Die Urnenwand im neuen und der Urnenplatz im erweiterten Teil des Areals sind dafür vorgesehen.

In Kürze wird auch die besagte Wiesenbestattung auf dem erweiterten Friedhofsareal angeboten. „Dort wächst Gras darüber und sonst nichts.“ Die Vizebürgermeisterin nimmt das heikle Thema Sterben gelassen: „Der Tod gehört zum Leben – ohne Leben gäb’s keinen Tod.“ Übrigens: Mehrere Bürger hatten den Wunsch nach einer alternativen Bestattungsmöglichkeit. Im Gemeinderat wurde der notwendige Beschluss einstimmig gefasst.