Der „Streit“ um den Trainingsplatz des SC Obersiebenbrunn geht weiter: Wie die NÖN berichtete, stellte die Opposition (die Bürgerlisten LOS und GO7) im Gemeinderat einen Antrag, das Areal der Pfarre abzutreten, um die Schuld eines drei Jahre alten Vertrags abzuleisten. Das führte zu Empörung beim Sportclub samt Sympathisanten und auch die Koalitionsparteien SPÖ und ÖVP wollen nichts davon wissen. Das Problem: Durch den „abtrünnigen“ ÖVP-Gemeinderat Rudolf Greul, der sein Stimmverhalten nicht dem seiner Klubkollegen unterwirft, haben SPÖ und ÖVP keine Mehrheit.

In der Vorwoche ging nun die erste Sitzung eines eigens zu dieser Thematik gegründeten Beirats über die Bühne. In dem Gremium sitzen je zwei Vertreter jeder Gemeinderatspartei. SPÖ-Bürgermeister Herbert Porsch berichtet: „Ich habe den Kollegen alternative Flächen in der Gemeinde gezeigt, die man der Pfarre abtreten könnte. Es wird am Donnerstag neuerlich eine Sitzung dieses Beirats geben. Ich hoffe, dass wir uns dann für einen dieser Vorschläge entscheiden können.“

Eine Absage erteilt er Ideen der Opposition, einen komplett neuen Fußballplatz an anderem Ort – konkret nennt er Ideen einer gemeinsamen Sportanlage mit der Landwirtschaftlichen Fachschule – aus dem Boden zu stampfen: „Das wäre mit enormen Kosten verbunden, dieses Geld hat die Gemeinde einfach nicht. Wir reden da von etwa 2 Mio. Euro – bei einem Gemeindebudget von 3,6 Millionen.“

Auch eine Verlegung des Trainingsplatzes befürwortet Porsch nicht, genauso wie eine Verlegung des Flutlichts von dort auf den Hauptplatz: „Allein das – ohne Betonarbeiten – würde etwa 70.000 Euro kosten.“ Und die „Ersatzzahlung“ an die Diözese, falls die Pfarre in der Frist bis Juni kein Grundstück bekommt, betrüge 80.000 Euro.

Wie sieht man die Sache eigentlich beim SC Obersiebenbrunn? Pressesprecher Florian Mitlöhner will sich auf keinen Fall zum Spielball politischer Streitereien machen lassen: „Am wichtigsten wäre, dass sich die Parteien einmal an einen Tisch setzen und die Sache durchbesprechen. Und natürlich wäre es da schön, wenn auch jemand vom SC Obersiebenbrunn dabei sein könnte, um unseren Standpunkt zu vertreten.“

Die aktuelle Situation: Der Trainingsplatz darf nur zu zwei Dritteln verwendet werden, weil verhindert werden muss, dass Bälle in benachbarten Gärten landen. Für jeden Ball sind Strafen fällig: 300 Euro für den ersten, 600 für den zweiten, 1.200 für den dritten usw. „Damit haben wir uns mittlerweile arrangiert“, so Mitlöhner. Und weiter: „Sicher wäre ein neues Sportzentrum toll, aber da würden wir finanzielle Unterstützung brauchen.“ Die Unterschriftensammlung gegen die Veräußerung des Trainingsplatzes läuft übrigens noch, bereits nach einer Woche unterzeichneten über 100 Bürger, Mitlöhner: „Ich glaube, so 300 bis 400 werden es schon werden.“