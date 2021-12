Start für Prozess um Explosion in NÖ Erdgasstation

Geplant sind zwei weitere Verhandlungstage in der kommenden Woche, teilte Wolfgang Schuster-Kramer, Sprecher des Landesgerichts Korneuburg, am Donnerstag auf Anfrage mit. Danach wird das Verfahren 2022 fortgesetzt.

Bereits grob veranschlagt sind einschließlich Montag, Mittwoch und Freitag kommender Woche zwölf Prozesstage, mehrere weitere werden laut Schuster-Kramer folgen. Die tatsächliche Anzahl könne noch nicht genannt werden und variiere je nach Antragslage.

Ursprünglich hätte das Einzelrichterverfahren am 23. November beginnen sollen. Die beteiligten Rechtsanwälte hatten davor aber eine Vertagungsbitte an das Landesgericht geschickt, zudem kam auch der vierte bundesweite Lockdown dazwischen. Dessen Ende bildet nun den neuen Startschuss für den Prozess - auch weil es "wenige Sozialkontakte zuletzt gegeben" habe und daher "die Ansteckungsgefahr reduziert" sei, wie Schuster-Kramer der APA sagte. Betont wurde in dem Zusammenhang auch, dass die Opfer und Angeklagten ein "Recht auf ein faires und rasches Verfahren" hätten. Nicht zuletzt gebe es seitens des Justizministeriums eine Anordnung, die besage, dass der Dienstbetrieb aufrechterhalten werden müsse. "Dazu zählen auch Großverfahren", betonte der Gerichtssprecher.

Den zwölf Angeklagten wird in Bezug auf das Geschehen vom 12. Dezember 2017 fahrlässige Herbeiführung einer Feuersbrunst vorgeworfen. Vier Unternehmen drohen Geldbußen nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz. Die Vorwürfe werden bestritten.

Im Zentrum des Prozesses steht ein Filterseparator. Mitarbeiter einer Rohrtechnik-Firma sollen das Gerät, das Feuchtigkeit aus Gasleitungen filtert, 2016 in einer Anlage in Kärnten abgebaut haben. 2017 wurde der Filterseparator in der Station der Gas Connect Austria (GCA) installiert. Als das Gerät am 12. Dezember 2017 mit Erdgas gefüllt wurde, riss der Deckel ab und wurde auf einen gegenüberliegenden Filterseparator geschleudert, dessen Verschluss ebenfalls aufging. Unter hohem Druck trat Gas aus, es kam zu einer Explosion.

Als Ursache gilt laut Staatsanwaltschaft u.a. eine nicht plankonform befestigte Zentralschraube, ein fehlender Sicherungszentralhebel und eine unzulässig aufgeschraubte Druckklappe am Schnellverschluss. Das Gerät soll von Mitarbeitern des TÜV (Technischer Überwachungsverein, Anm.) Austria Services geprüft worden sein, ohne dass ein fehlendes Bauteil aufgefallen wäre. Die GCA hatte einen Teil der Prüfaufgaben an einen Dienstleister ausgelagert. Bei der Explosion wurde ein 32-jähriger TÜV-Techniker getötet. 22 Personen wurden teilweise schwer verletzt.