„Wintasunn“ strahlte im sommerlichen Schloss Marchegg

Der Zuschaueransturm war gewaltig, in der Nähe des Schlosses waren kaum mehr Parkplätze zu finden, viele Gäste nutzten das gut organisierte Shuttlebus-System mit Haltstellen zwischen Bahnhof und Schloss, um bequem vom und zum Konzert zu kommen. Generell stellte sich Veranstalter „COFO Entertainment“ ein top organisiertes Event auf die Beine.

Um 19.30 Uhr war es so weit: Wolfgang Ambros betrat die Bühne. Auch wenn das Austropop-Urgestein nicht mehr so gut zu Fuß unterwegs ist, wusste er mit seinen unvergänglichen Liedern, seinem unvergleichlichen Schmäh und seiner immer noch unverkennbaren Stimme zu begeistern.

Begleitet wurde er natürlich von seiner „No.1 vom Wienerwald“. Es wurde ein Hitfeuerwerk gezündet, bei dem jeder der Besucher nicht anders konnte als mitzusingen – denn wohl jeder Österreicher kennt den Text vom „Hofa“, „Zwickts mi“, „Langsam wachs ma zam“ und natürlich „Schifoan“.

Zwischendurch wurde ein Block mit Coverversionen eingestreut: „Wolferl“ erwies den verstorbenen Austropop-Größen Georg Danzer und Ostbahn-Kurti sowie Ray Davies von den Kinks die Ehre.

Nach einer kurzen Pause, die Gelegenheit gab, die bereits mehr als strapazierten Stimmbänder zu befeuchten, begann dann die große Show von Gert Steinbäcker, dem „ersten S von S.T.S.“ Und gut geölte Stimmbänder waren auch hier vonnöten, denn Steinbäcker hat in seiner langen Karriere ebenso zahlreiche „Hymnen“ geschrieben.

Ob bei „Kalt und Kälter“ mit Gänsehaut, bei „Großvater“ mit Tränen in den Augen oder „Steiermark“, der heimlichen Landeshymne der grünen Mark, die auch in Niederösterreich großen Anklang fand – alles stand, sang und applaudierte.

Thomas Spitzer und Ulli Bäer als „Special Guests“

Als dann auch noch Ulli Bäer – seit einigen Jahren in Steinbäckers Band – sein „Alle Lichter“ und dann Danzers „Loss mi amal no d'Sunn aufgehn sehn“ sang, glaubte man, am Höhepunkt des Konzertabends zu sein – aber weit gefehlt: Steinbäcker holte völlig überraschend EAV-Mastermind Thomas Spitzer auf die Bühne, spielte „Fata Morgana“ und ein Lied aus den Anfangstagen der EAV, als Steinbäcker noch dort am Mikro stand.

Aber damit nicht genug: Zum „Grande Finale“ kam auch Ambros wieder zurück und es gab ein gemeinsames „Alt und Jung“. Und auch als der letzte Akkord schon längst verklungen war, hallten noch immer Sprechchöre von enthusiastischen Fans durch den Marchegger Schlosspark ...