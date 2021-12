Arbeitsmarkt: Lage weiterhin entspannt

Ende November waren beim AMS Gänserndorf 3.876 Personen arbeitslos vorgemerkt – um 994 weniger als vor einem Jahr und sogar um 36 weniger als Ende November 2019.

Trotz des neuerlichen Lockdowns regiert also selbst bei den direkt betroffenen Betrieben noch umsichtige Gelassenheit. „Mit der Perspektive einer partiellen Beendigung des Lockdowns am 13. Dezember wollen sie ihr bewährtes Personal halten“, meint AMS-Chef Georg Grund-Groiss.

Dieser Befund wird auch durch den saisonalen Anstieg der Arbeitslosigkeit, wie man ihn jedes Jahr um diese Zeit erlebt, bestätigt: So stieg die Arbeitslosigkeit im Bezirk Gänserndorf heuer von Oktober auf November um 139 Vorgemerkte, so betrug der entsprechende Anstieg im Vorjahr +310 und im Jahr 2019 +184. Die Zahl der offenen Stellen zeigt nach wie vor einen großen Arbeitskräftebedarf an: 496 beim AMS gemeldete offene Stellen bedeuten ein Plus von 206 Stellen gegenüber dem Vorjahr.

„Die insgesamt 319 Arbeitsaufnahmen aus der Arbeitslosigkeit im November (+ 49 im Vergleich zum November 2020) zeigen, dass auch ein Arbeitsmarkt in Wartestellung hoch aktiv ist“, schließt Grund-Groiss.