Orth an der Donau: Wagnes löst Mayer als Bürgermeister ab

ÖVP-Bürgermeister Johann Mayer erklärte seinen Rücktritt und übergab das Amt interimistisch an ÖVP-Vizebürgermeisterin Wagnes. Mayer zieht sich altersbedingt von der politischen Spitze der Gemeindepolitik zurück.

Wagnes - sie ist 50 Jahre alt, verheiratet und Mutter dreier Kinder - muss jetzt noch im Gemeinderat als Ortschefin gewählt werden. Dies sollte aber kein großes Problem sein, verfügt die ÖVP in Orth doch über eine satte Mehrheit. Sie bekleidet 14 der 21 Gemeinderatssitze, fünf hat die SPÖ und zwei die FPÖ.

Mayer über seinen Abschied: „In den Jahren, in denen ich Bürgermeister sein durfte, gab es viele Aufgaben und Herausforderungen zu bewältigen. Aber ich musste nicht allein entscheiden, sondern es stand immer der Gemeinderat zur Seite, der in Orth – Gott sei Dank – zur Sache und nicht parteipolitisch agiert. So konnten viele Projekte zum Wohle unserer Bevölkerung umgesetzt werden.“ Seiner Nachfolgerin Wagnes wünscht Mayer viel Erfolg.

