Der 31-Jährige war mit seinem Pkw von Angern Richtung Tallesbrunn unterwegs. Ihm kam ein VW-Pritschenwagen entgegen, gelenkt von einem 46-jährigen Slowaken und mit zwei Beifahrern besetzt. Die beiden Fahrzeuge kollidierten aus ungeklärter Ursache frontal. Der Pkw-Lenker und der 50-jährige slowakische Beifahrer starben noch an der Unfallstelle. Die beiden anderen Pritschenwagen-Insassen wurden mit Hubschraubern in das SMZ Ost bzw. in das UKH Meidling gebracht.