Beet wurde verwüstet

Laut einer Bewohnerin (Name der Redaktion bekannt) kommt es in einer Wohnhausanlage immer wieder zu Vandalismus-Akten. „Ich pflege das Beet meines verstorbenen Nachbarn vor dem Haus. Fünf Mal habe ich frische Blumen eingesetzt, die aber immer wieder kurz danach ausgerissen wurden“, so die Frau.

Bei einem Palmkätzchenstrauch seien schon öfter die Äste abgebrochen bzw. abgeschnitten worden. „Mein verstorbener Nachbar wünschte sich nichts sehnlicher, als dass nach seinem Tod das Beet schön und gepflegt aussieht. Außerdem können sich auch andere daran erfreuen“, so die Bewohnerin.

Sie findet es deswegen sehr schade, dass ihr unentgeltliches Engagement mit unnötigen Aktionen zunichtegemacht wird.